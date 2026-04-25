وفقًا لتقرير منشور على موقع Healthline الطبي، يُعد الخس من الخضروات الورقية الغنية بالماء والعناصر الغذائية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية المهمة، ورغم بساطته في النظام الغذائي إلا أن قيمته الغذائية كبيرة جدًا.

هل يساعد الخس في ترطيب الجسم وتحسين وظائفه؟

الخس يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة. كما يساهم في دعم وظائف الكلى وتنظيم توازن السوائل داخل الجسم.

كيف يدعم الخس صحة الجهاز الهضمي؟

الألياف الغذائية الموجودة في الخس تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك. كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويُسهم في تحسين عملية الهضم بشكل طبيعي دون إجهاد المعدة.

هل يمكن أن يساعد الخس في إنقاص الوزن؟

فالسعرات الحرارية في الخس منخفضة جدًا، مما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية الخاصة بخسارة الوزن. كما أنه يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

ما علاقة الخس بصحة القلب؟

يحتوي الخس على مضادات أكسدة وعناصر مثل البوتاسيوم، والتي تساعد في تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

هل يعزز الخس صحة الجلد والنوم؟

بفضل احتوائه على فيتامينات مثل A وC، يساعد الخس في تحسين نضارة البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة. كما يُعتقد أن له تأثيرًا مهدئًا يساعد على تحسين جودة النوم.

