يعد النوم من أهم الأشياء التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان، فهو ضروري جدا للصحة العامة ولأجهزة الجسم وأيضا للصحة النفسية.

أضرار عدم الحصول على قسط كافي من النوم يومي

وعدم الحصول على قسط كافي من النوم يوميا قد يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية والتوتر النفسي والإرهاق، الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة الإنسان على القيام بمهامه اليومية العادية.

وعلى الرغم من أهمية الحصول على قسط كافي من النوم يوميا لجميع الأشخاص في مختلف الأعمار، إلا أن البعض قد يعاني من بعض الأرق بشكل يومي أو حتى في بعض الأحيان، ولا يستطيع النوم إلا بصعوبة بالغة وبعد مرور الكثير من الوقت.

ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلال اتباعها كروتين مسائي يومي المساعدة على النوم بشكل أسرع وعلاج ذلك الأرق، وأيضا تساعد على النوم بعمق أكبر، وفيما يلي نوضحها بحسب ما ذكره موقع nhs.

1-اتبع روتين نوم صحي

يساعد اتباع روتين منتظم على تحسين جودة النوم، ويطلق عليه أحيانا اسم "نظافة النوم"، كما يجب أن يتضمن روتين النوم الجيد تخصيص وقت محدد للاسترخاء قبل النوم، كما أن إيجاد طريقة للاسترخاء أمر بالغ الأهمية، لذا يعد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات ثابتة عادة نوم جيدة أخرى، كما أنه من الأفضل أن يكون روتين النوم ثابتا كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

2-استرخ، واهدأ، وجرب التأمل لتحسين نومك

تذكر أن روتين نومك يبدأ قبل أن تخلد إلى الفراش، لذا خصص وقتا للاسترخاء كل مساء.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، فالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب تصدر ضوءا أزرق يعيق النوم.



3-جرب التأمل لتحسين نومك

يمكن للقلق والتوتر والضغط النفسي أن تؤثر على جودة نومنا. لحسن الحظ، هناك أمور يمكنك القيام بها يوميا للمساعدة في إدارة مخاوفك، مثل التحدث إلى شخص تثق به أو تدوين أفكارك في دفتر ملاحظات.

إذا كنت غالبا ما تسهر قلقا، خصص وقتا قبل النوم لإعداد قائمة مهام لليوم التالي - فهذه طريقة جيدة لتهدئة ذهنك.

4-هيئ بيئة نوم مثالية

عادة ما يكون النوم أسهل في بيئة هادئة ومظلمة وباردة، مع العلم أن بيئة النوم المثالية تختلف من شخص لآخر، لذا جرب طرقا مختلفة لتحديد ما يناسبك.

يعد الهدوء أساسيا للنوم بالنسبة للكثيرين، لذا يمكنك استخدام سدادات الأذن، أو وضع هاتفك على الوضع الصامت (أو إخراجه من الغرفة تماما) للحفاظ على الهدوء.

تساعد الستائر أو الستائر الرأسية الجيدة في الحفاظ على ظلام الغرفة وتجنب الأضواء غير المرغوب فيها، وذلك بإخفاء الساعات ووضع الهواتف بحيث تكون شاشتها متجهة للأسفل.

تأكد من أن درجة حرارة غرفتك مناسبة لك وأنها جيدة التهوية، فالغرفة الباردة عادة ما تكون أفضل للنوم من الغرفة الحارة أو الخانقة.

5-لا تجبر نفسك على النوم

إذا كنت مستيقظا غير قادر على النوم، فلا تحاول إجبار نفسك على ذلك. إذا كنت تشعر بالتعب وتستمتع بالراحة، فسيأتيك النوم بشكل طبيعي.

لكن إذا لم تستطع النوم، فانهض واجلس في مكان مريح وافعل شيئا يريحك، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة. لا تعد إلى الفراش إلا عندما تشعر بالنعاس.

6-تحسين النوم من خلال النظام الغذائي والرياضة

يساعد النظام الغذائي الجيد وممارسة الرياضة بانتظام على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، والعكس صحيح أيضا: فالنظام الغذائي غير الصحي وقلة الرياضة قد يمنعاننا من النوم جيدا.

اقرأ أيضًا:

تأثير استخدام الشاشات على النوم وصحة الجسم

أسباب النعاس أثناء النهار.. ما علاقته بالتغذية؟

النعاس المستمر في النهار.. إرهاق عادي أم مؤشر لمشكلة صحية خطيرة؟ | مصراوى