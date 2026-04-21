9 أطعمة تعزز ترطيب الجسم وتحارب الجفاف.. منها البطيخ

لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب الماء فقط، بل تلعب بعض الأطعمة دورًا مهمًا في دعم توازن السوائل داخل الجسم.

ووفقًا لموقع Healthline، يمكن أن توفر الأطعمة الغنية بالماء نسبة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من السوائل، إذ تحتوي بعض الفواكه والخضروات على أكثر من 90% ماء، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية.

ما الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم؟

لماذا يُعد البطيخ خيارًا مثاليًا للترطيب؟

يحتوي البطيخ على نحو 91% من الماء، كما يمد الجسم بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، ما يعزز صحة القلب ويساعد على تقليل الالتهابات.

كيف يساهم الخيار في تعويض السوائل؟

يتكون الخيار من حوالي 95% ماء، ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب دون زيادة الوزن.

ما فوائد الفراولة في مقاومة الجفاف؟

تحتوي الفراولة على نسبة ماء مرتفعة تصل إلى 91%، إلى جانب فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي.

هل يساعد البرتقال في الحفاظ على توازن السوائل؟

البرتقال غني بالماء والبوتاسيوم، وهو عنصر مهم يساعد الجسم على الحفاظ على توازن السوائل ووظائف العضلات.

لماذا يُعتبر الخس من أكثر الأطعمة ترطيبًا؟

يحتوي الخس على نحو 96% ماء، إضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل حمض الفوليك الضروري لصحة الخلايا.

ما دور الطماطم في دعم ترطيب الجسم؟

تحتوي الطماطم على حوالي 95% ماء، كما توفر مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، الذي يدعم صحة القلب.

كيف يساعد الكرفس على الوقاية من الجفاف؟

الكرفس غني بالماء بنسبة تقارب 95%، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم التي تساعد في تنظيم توازن السوائل.

هل الزبادي خيار مناسب للترطيب؟

يحتوي الزبادي على نحو 88% ماء، كما يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، ما يجعله مفيدًا للترطيب وصحة العظام.

لماذا تُعد الشوربة وسيلة فعالة لتعويض السوائل؟

تصل نسبة الماء في الشوربة إلى حوالي 98%، ما يجعلها خيارًا سريعًا وفعالًا لتعويض السوائل، خاصة عند إضافة الخضروات.