سمك السلمون والماكريل.. أيهما أفضل لصحة القلب؟

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 21/04/2026

السلمون والماكريل من أهم مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تؤدي دورا محوريا في دعم صحة القلب والدماغ، وبينما يجمعهما محتوى غذائي غني، فإن لكل منهما خصائص تميّزه وتجعله خيارا مختلفا حسب الاحتياج الصحي والغذائي.

ما الفوائد المشتركة بين السلمون والماكريل؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، يحتوي كلا النوعين على أحماض أوميجا 3 من نوعي EPA وDHA، المرتبطة بتحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، إضافة إلى دعم وظائف الدماغ والقلب.

ما الذي يميز الماكريل غذائيا؟

يتميز الماكريل بارتفاع محتواه من الدهون الصحية، إضافة إلى نسبة عالية من فيتامين B12 والمغنيسيوم، ما يجعله داعما قويا للجهاز العصبي ومصدرا غنيا بالطاقة.

ما الذي يميز السلمون؟

يحتوي السلمون على سعرات حرارية أقل مقارنة بالماكريل، مع نسب أعلى من البوتاسيوم والنياسين وحمض الفوليك، وهي عناصر مهمة لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

أيهما أفضل لصحة القلب؟

لا يوجد تفوق مطلق لأحدهما، السلمون والماكريل يقدمان فوائد متقاربة مع اختلافات غذائية طفيفة، ويفضل الماكريل لمن يبحث عن دهون ومعادن أعلى، بينما السلمون خيارا مناسبا لمن يفضل سعرات أقل وتنوعا غذائيا أكبر.

هل تؤثر طريقة الطهي ونوع السمك؟

تؤدي طريقة الطهي ونوع السمك دورا مهما في تحديد القيمة الغذائية النهائية، كما أن مستويات الملوثات تختلف بين الأنواع، رغم أن السلمون والماكريل الأطلسي من الخيارات الأقل احتواء على الزئبق.

ويعد تنويع استهلاك الأسماك الخيار الأمثل للحصول على مجموعة أوسع من العناصر الغذائية، بدلا من الاعتماد على نوع واحد فقط، بما يحقق توازنا صحيا يدعم القلب والجسم بشكل عام.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "التونة" قبل النوم

تقوي قلبك ودماغك.. 7 أنواع أسماك غنية بالبروتين وأوميجا 3

للعين والمخ والجسم.. فوائد مذهلة لتناول السمك

السمك أوميجا 3 صحة القلب

