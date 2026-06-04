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محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو

كتب : حسن مرسي

10:03 م 04/06/2026

صبري نخنوخ

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أكدت أمل العربي، محامية صبري نخنوخ، أن الاتهامات الموجهة لموكلها باستعراض القوة والبلطجة غير صحيحة، معتبرة أن حجم الحراسة المرافقة له أمر اعتيادي ولا يحمل أي دلالات جنائية.

وأضافت "العربي"، خلال حوارها ببرنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن تحرك صبري نخنوخ بهذا العدد من أفراد الحراسة أمر طبيعي بالنسبة له، باعتباره رئيس مجلس إدارة شركات "فالكون" للأمن والحراسة.

محامية صبري نخنوخ: مواقع التواصل حرّفت الفيديو

أشارت إلى أن المقاطع المصورة المنتشرة على حساباته الشخصية تُظهر أن هذا العدد من الحراسة يرافقه في مختلف تحركاته، سواء في الأفراح أو العزاءات، مؤكدة أن الفيديو المتداول لا يظهر أي شخص يحمل سلاحًا.

وتابعت أن مواقع التواصل الاجتماعي استغلت الفيديو بسبب وجود بلاغ وقضية، ما أدى إلى تفسيره على أنه بلطجة واستعراض قوة، مشيرة إلى أن أي فيديو آخر له في مناسبات اجتماعية يظهر نفس العدد بشكل طبيعي.

وشددت أمل العربي، على أن المجني عليه اختفى بعد الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، وغادر مقر التحقيق قبل وصول فريق الدفاع، ولا توجد أي مؤشرات أو محاولات حالية للصلح بين الطرفين.

وأكدت أن موكلها كان متجهًا للقاء صاحب المعرض بناءً على تنسيق مسبق وجلسة محددة، ولم يكن يتوقع غيابه أو تحرير البلاغ، مشيرة إلى أنه يتمتع بصحيفة جنائية نظيفة بعد حصوله على رد اعتبار قانوني في قضايا سابقة.

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صبري نخنوخ عقوبة البلطجة استعراض القوة

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