روما (أ ش أ)

وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يمهد الطريق لعودة إيطاليا إلى الطاقة النووية، بأغلبية 155 صوتا مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.

وكانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة تعتزم العودة إلى الطاقة الذرية باستخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة المناخ.

ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وبذلك، سيُتاح للحكومة الإيطالية إصدار المراسيم التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية العام الجاري.