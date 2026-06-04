اتخذت إدارة النادي الأهلي مجموعة من القرارات الإدارية والفنية لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم، وذلك عقب موسم شهد تراجعًا في النتائج وعدم تحقيق عدد من الأهداف والبطولات التي كان يطمح إليها النادي.

وجاءت هذه الخطوات تحت إشراف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، المكلفين بإدارة ملف الكرة، حيث بدأت بإجراء تغييرات على مستوى الفريق الأول وقطاعات النادي المختلفة، شملت إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني الهولندي ييس توروب وجهازه المعاون، إلى جانب الاستغناء عن عدد من المسؤولين في المناصب الإدارية والفنية.

وفي إطار إعادة تشكيل الهيكل الإداري، قررت إدارة الأهلي إسناد منصب مدير الكرة إلى وائل جمعة، بينما تولى عصام سراج الدين مسؤولية إدارة التعاقدات بالنادي، كما تم تكليف محمد يوسف برئاسة قطاع الناشئين، ضمن خطة لتطوير العمل في المراحل السنية المختلفة.

واحتفظ عبد المنعم شطة بمنصبه مديرًا لقطاع الأكاديميات، فيما استمر شادي محمد في إدارة قطاع الكرة النسائية، كما أسندت مهمة القيادة الفنية للفريق الأول للسيدات إلى أحمد رمضان خلفًا للمدرب الفرنسي ديميتري لوبوف.

وشملت التعديلات أيضًا مشروع نادي دلفي، حيث تم تعيين هشام حنفي مشرفًا على قطاع الكرة، بينما تولى سامر عبد الرحمن منصب المدير الفني للفريق.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الإدارة لإعادة تنظيم منظومة كرة القدم بالنادي، تمهيدًا لمرحلة جديدة تستهدف استعادة الاستقرار الفني والإداري والعودة إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات.

رحيل مسؤولي النادي الأهلي

كما شاهدنا تقديم النادي الأهلي الشكر لوليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، وليد سليمان عن منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، والكابتن عادل مصطفى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على ما قدموه من عمل دؤوب خلال الموسم الماضي.

التشكيل الجديد للمناصب داخل الأهلي:

وائل جمعة: مدير الكرة.

محمد يوسف: رئيس قطاع الناشئين.

عصام سراج الدين: رئيس قطاع التعاقدات.

شادي محمد: مدير قطاع الكرة النسائية.

أحمد رمضان: المدير الفني للفريق الأول للسيدات.

عبد المنعم شطة: مدير قطاع الأكاديميات.

هشام حنفي: مشرف الكرة في دلفي.

سامر عبد الرحمن: المدير الفني لفريق دلفي.