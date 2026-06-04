نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفيف من كبار المسؤولين حيث كان فى استقبالهم السفير روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال الأمريكي.

وأكد الدكتور عيسى قوة وعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي ازدهرت على مدى عقود من خلال التعاون الوثيق والاحترام المتبادل والالتزام الراسخ بتعزيز المصالح المشتركة.. مهنئاً الولايات المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلالها.

وأضاف أن الشراكة المصرية الأمريكية الراسخة ترتكز على المصالح المشتركة والرؤية المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الشراكة المصرية الأمريكية توسعت لتشمل مجالات عديدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والطاقة والأمن الإقليمي.

وأضاف أن مصر تولي أهمية بالغة لهذه العلاقات، وملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وتطوير التعاون مع الولايات المتحدة بما يخدم تطلعات كلا البلدين ويسهم في تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.



وأكد رغبة مصر القوية واهتمامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، موضحاً أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وجهود شاملة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مما يخلق فرصاً واعدة للشركات والمستثمرين الأمريكيين.

وقال إننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية، وتوسيع التجارة الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يعزز ازدهارنا المشترك ومصالحنا المتبادلة.

وأضاف عيسى أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشراكات الاقتصادية الأقوى يمكن أن تكون حافزاً قوياً للنمو والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة لكلا بلدينا.

وأوضح أن قوة الشراكة بين البلدين تتجاوز العلاقات الرسمية بين حكومتينا، فهي متجذرة أيضاً في أسس الصداقة والتفاهم المتبادل الراسخة بين الشعبين المصري والأمريكي، والتي لا تزال تشكل أساساً متيناً لنمو علاقتنا واستدامتها.

وأضاف أنه وبهذه المناسبة الهامة، نجدد التزامنا بالعمل معاً، لتعزيز الروابط بين بلدينا، ودعم الصداقة والتفاهم المتبادل، وبناء مستقبل يسوده المزيد من السلام والازدهار والفرص والنجاح المشترك.

ومن جانبه، رحب القائم بالأعمال الأمريكي في كلمته بالحضور الذين حرصوا على مشاركة الولايات المتحدة هذه المناسبة.

وأعرب روبرت سيلفرمان عن سعادته لمشاركة المنتخب المصري لكرة القدم في منافسات نهائيات كأس العالم والتي ستجرى قريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الاحتفالية التي أقيمت بالحرم الجامعي للجامعة الأمريكية بالقاهرة وحضرها عدد من الوزراء والسفراء والنواب ورجال الأعمال وكبار الصحفيين والإعلاميين، قد بدأت بعزف وغناء النشيد الوطني لمصر والولايات المتحدة.