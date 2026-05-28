طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف تفاصيل 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل

كتب- محمد ممدوح:

04:00 ص 28/05/2026

حالة الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 29 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 2 يونيو 2026، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الشبورة المائية ونشاط الرياح، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد.

حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الجمعة 29 مايو وحتى الثلاثاء 2 يونيو، على فترات متقطعة، بما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات المساء.

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، خاصة وقت الظهيرة.

