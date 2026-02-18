إعلان

دراسة: توجيه الأحلام أثناء النوم يساعد الدماغ على حل المشكلات

كتب : أحمد الضبع

09:00 ص 18/02/2026

الأحلام أثناء النوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة في الولايات المتحدة أن النوم قد لا يقتصر على الراحة الجسدية فقط، بل يمكن أن يسهم في معالجة المشكلات المعقدة، بعدما تمكن باحثون من التأثير على محتوى الأحلام وتحفيز الدماغ على إيجاد حلول أثناء النوم.

وأجرى فريق بحثي من جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الدراسة، مركزا على مرحلة نوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة الأكثر ارتباطا بالأحلام الواضحة والنشاط الذهني المرتفع.

ووجد الباحثون أن توجيه الأحلام خلال هذه المرحلة ينعكس على طريقة تعامل الأشخاص مع التحديات بعد الاستيقاظ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وخلال التجربة، استخدم العلماء تقنية تعرف بـ"إعادة تنشيط الذاكرة المستهدف"، حيث عرضت على المتطوعين أحجيات صعبة مع تشغيل أصوات محددة أثناء محاولتهم حلها، ثم أعيد تشغيل الأصوات نفسها خلال نومهم لتحفيز الدماغ على استحضار تلك المشكلات داخل الأحلام.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية علوم الأعصاب والوعي، أن نحو 75% من المشاركين حلموا بمواقف مرتبطة بالأحجيات التي واجهوها قبل النوم، فيما ارتفعت نسبة نجاحهم في حلها بعد الاستيقاظ إلى 42%، مقارنة بـ17% فقط لدى من لم يتعرضوا لتحفيز الأحلام.

وشملت الدراسة 20 متطوعا خضعوا لمراقبة نشاط أدمغتهم طوال الليل باستخدام أجهزة متخصصة، حيث تبين أن الأحلام تضمنت عناصر مرتبطة مباشرة بالمشكلات المطروحة، وأن قدرتهم على إيجاد الحلول تحسنت بشكل ملحوظ.

وقال كين بالر، أستاذ علم النفس ورئيس فريق الدراسة، إن فهم آليات التفكير الإبداعي أثناء النوم قد يفتح الباب أمام تطوير أساليب جديدة لحل المشكلات فيما يعرف بـ"هندسة النوم"، مؤكدا أن النوم قد يتحول مستقبلا إلى أداة لتعزيز التعلم والإبداع وتنظيم المشاعر، وليس مجرد فترة للراحة.

الأحلام أثناء النوم النوم الأحلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
مصدر: حجب نتيجة اختيار رئيس قطاعات الموارد البشرية بـ"نقل الكهرباء"
أخبار مصر

مصدر: حجب نتيجة اختيار رئيس قطاعات الموارد البشرية بـ"نقل الكهرباء"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة