ماذا يحدث لجسمك عند تقليل تناول الملح؟.. لن تتوقع الفوائد

كتب – سيد متولي

تقليل تناول الملح يمكن أن يحسن صحتك، كما يؤثر على جسمك بطرق إيجابية، إذ سيضبط مستويات ضغط الدم، كما يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وبحسب موقع thehealthy، فإن تقليل تناول الملح يمنح جسمك العديد من الفوائد، كالتالي:

خفض ضغط الدم

الصوديوم عنصر مهم يساعد في تنظيم مستويات السوائل في الجسم، لكن أحد الآثار السلبية لتناول الكثير من الملح ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يساعد تقليل تناول الملح في خفض ضغط الدم، إذ يتسبب الصوديوم في احتباس الجسم للماء، ما يزيد من حجم الدم ويضغط على جدران الأوعية الدموية، وعندما تقلل من تناول الملح، يطلق الجسم هذا الماء الزائد، ما يساعد في خفض ضغط الدم.

انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فإن خفض ضغط الدم عن طريق تقليل تناول الملح يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تقليل احتباس الماء في الجسم

الملح الزائد يتسبب في احتباس الماء في جسمك، إن كليتيك مبرمجتان للحفاظ على نسبة من الإلكتروليتات، بما في ذلك الصوديوم، وعندما تستهلك الكثير من الملح، فإن هذه النسبة تتعطل، لذلك تحتفظ كليتيك بمزيد من الماء لتحقيق التوازن.

وعندما تقلل من تناول الملح، يتغير هذا التوازن ولم تعد الكلى تحتفظ بالسوائل الزائدة، ما يساعدك على فقدان وزن الماء.

خسارة الوزن

من خلال تقليل الملح، من المرجح أن تبدأ في تناول طعام أكثر صحة، وذلك لأن معظم الملح في نظامنا الغذائي لا يأتي من ملح الطعام - بل يأتي من الأطعمة المصنعة والمحضرة، والتي تستخدم كميات كبيرة من الصوديوم كمادة حافظة؛ كما تحتوي على الكثير من المكونات غير الصحية الأخرى

إذا بدأت في تحويل نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الأطعمة الكاملة غير المصنعة، فهذا يساعد بشكل طبيعي على تقليل تناول الملح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا في تقليل تناول السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة مع زيادة الألياف، وقد يعزز هذا التحول تقليل السعرات الحرارية مع زيادة الشعور بالشبع ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

تحسين صحة الكلى والعظام

قد يساعد تناول كمية أقل من الملح في تحسين أعضاء أخرى إلى جانب قلبك، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الكلى ويؤدي إلى الفشل الكلوي.

بالإضافة إلى ذلك، بغض النظر عن آثاره على ضغط الدم، يمكن أن يؤثر تناول الملح الزائد على الكلى، بل ويسبب الحصوات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد تناول الكثير من الملح من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لأنه يزيد من كمية الكالسيوم - المهم لصحة العظام - التي يتم إفرازها في البول.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الملح أيضًا إلى ضعف الإدراك في الدماغ من خلال انخفاض تدفق الدم.

الحماية من الصداع

وجدت دراسة أجريت عام 2014 من جامعة جونز هوبكنز، أن الأشخاص الذين قللوا من تناول الملح في نظامهم الغذائي أصيبوا بالصداع أقل من الأشخاص الذين استمروا في تناول الطعام بنفس الطريقة.

وعلى الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من سبب تأثير الملح على الجسم، إلا أنهم يفترضون أن الأوعية الدموية قد تضطر إلى التوسع لاستيعاب حجم الدم الإضافي الذي ينتج عن الملح، ما يؤدي إلى الألم، إذ أن انخفاض تناول الملح يوفر حلا لمنع الصداع.

الترطيب

تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى تعطيل توازن الترطيب الطبيعي لجسمك، ما يجعلك تشعر بالعطش ويؤدي إلى الجفاف، بينما يساعد تقليل الصوديوم الجسم على الحفاظ على توازن السوائل، وبالتالي الحفاظ على رطوبتك.

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