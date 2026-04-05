غالبا ما يرتبط البروتين بالعضلات، والتمارين الرياضية، لكن دوره أعمق من ذلك بكثير، فكل خلية في الجسم تعتمد على البروتين للنمو، والترميم، وأداء وظائفها على أكمل وجه، وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية منه، يظهر التأثير تدريجيا في البداية، ثم يصبح أكثر وضوحا مع مرور الوقت.

بدءا من تباطؤ النمو لدى الأطفال وصولا إلى ضعف التركيز لدى البالغين، يمكن أن يؤثر نقص البروتين على الجسم والدماغ بطرق لا يلاحظها الكثيرون في البداية، ولا يقتصر الأمر على كمية البروتين المتناولة فحسب، بل يشمل أيضا مدى كفاءة امتصاص الجسم له، بحسب timesofindia.

ما أهمية البروتين للجسم؟

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للعضلات والهرمونات والإنزيمات، وحتى المواد الكيميائية في الدماغ، ودون كمية كافية من البروتين، يواجه الجسم صعوبة في الحفاظ على وظائفه الأساسية.

لا يؤثر نقص البروتين على النمو البدني فحسب، بل له تأثير مباشر ودائم على بنية الدماغ ووظيفته، وهذا يعني أن البروتين ليس اختياريا، بل هو ضروري للبقاء والنمو والأداء اليومي.

ماذا يحدث عندما يفتقر جسمك إلى البروتين؟

غالبا ما يرسل الجسم الذي يعاني من نقص البروتين إشارات خفية قبل ظهور مشكلات خطيرة، وقد يسهل تجاهل هذه العلامات.

التعب المستمر

ترقق الشعر

هشاشة الأظافر

بطء التئام الجروح

كثرة الالتهابات

ولكن في أعماق الجسم، قد يكون الضرر أكثر خطورة، حيث يبدأ فقدان العضلات، وتضعف المناعة، ويدخل الجسم في حالة تباطؤ، ما يبطئ العديد من العمليات الحيوية، في الحالات الشديدة، وخاصة عند الأطفال، قد يؤدي ذلك إلى توقف النمو ومشكلات صحية طويلة الأمد.

كيف يؤثر نقص البروتين على الدماغ؟

الدماغ من أكثر الأعضاء استهلاكا للطاقة، إذ يعتمد اعتمادا كبيرا على الأحماض الأمينية لإنتاج النواقل العصبية، فالبروتينات تزود الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لإنتاج النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والنورأدرينالين.

وتتحكم هذه المواد الكيميائية في المزاج والتركيز والنوم والذاكرة، وعندما ينخفض تناول البروتين، يتأثر إنتاج هذه النواقل، ويصبح الدماغ أبطأ في التعلم والتكيف والاستجابة.

كيف يؤثر نقص البروتين على الحياة اليومية؟

لا تكون الآثار دائما حادة، لكنها تتراكم مع مرور الوقت، وعند الأطفال، قد تظهر على شكل:

تأخر في التعلم

ضعف في التركيز

انخفاض في الأداء الأكاديمي.

أما عند البالغين، فتختلف الأعراض:

تشوش ذهني

تقلبات مزاجية

انخفاض في الحافز.

الشعور بالتعب.

6 طرق لتحسين امتصاص البروتين

اختر مصادر البروتين المناسبة: تناول أطعمة مثل اللبن الرائب، والبيض، والسمك، والفاصولياء، والبازلاء بانتظام.

ادمج البروتين مع أطعمة غنية بفيتامين ب6: دمج البروتينات مع أطعمة مثل الموز، والسبانخ، والحمص لتحسين الامتصاص.

أضف الفواكه الغنية بالإنزيمات: يحتوي البابايا والأناناس على إنزيمات طبيعية تساعد على تكسير البروتين وتسهيل الهضم.

حافظ على صحة أمعائك: تحسن صحة الأمعاء المتوازنة امتصاص العناصر الغذائية، تساعد الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب على ذلك.

وزع البروتين على الوجبات: بدلا من تناول كل البروتين في وجبة واحدة، وزعه على وجبات الإفطار والغداء والعشاء ليستفيد منه الجسم بشكل أفضل.

حافظ على رطوبة جسمك واستشر طبيبا: يساعد الماء على الهضم، إذا لزم الأمر، استشر طبيبًا قبل تناول مكملات غذائية مثل السيروتونين، أو الدوبامين.

هل يمكن الوقاية من نقص البروتين بسهولة؟

نعم، لكن الأمر يتطلب وعيا، يتناول الكثيرون كميات كافية من الطعام، لكن ليس النوع المناسب، لذا أضف مصدرا للبروتين إلى كل وجبة، تجنب تفويت الوجبات، ركز على التنوع بدلا من التكرار.