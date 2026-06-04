أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الاستعداد لإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026، غدًا عقب صلاة الجمعة.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور إلكترونيًا.

وأضافت أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس، إلى جانب إعلانها داخل المدارس خلال الأيام المقبلة.