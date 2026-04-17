كيف تكشف الشخصية النرجسية من أول لقاء؟ 4 علامات صامتة لا تُخطئها العين

كتب : مصراوي

04:00 م 17/04/2026 تعديل في 04:09 م

يشعر الشخص النرجسي غالبا بأنه محور الكون، ويسعى لأن يعامل على هذا الأساس في جميع المواقف، لكن خبراء علم النفس يشيرون إلى أن هناك علامات سلوكية يمكن ملاحظتها بسهولة تكشف هذه الشخصية حتى دون حديث مباشر.

وفقا لموقع YourTango، فيما يلي إليك أبرز علامات الشخص النرجسي:

كيف تلاحظ أنه يحب أن يكون محور الاهتمام؟

يسعى الشخص النرجسي باستمرار إلى لفت الأنظار إليه، سواء من خلال المظهر أو السلوك أو طريقة التفاعل داخل أي تجمع، وغالبا ما يربط قيمته الذاتية بمدى اهتمام الآخرين به.

لماذا يتشتت انتباهه بسهولة؟

يميل النرجسي إلى التركيز على نفسه واحتياجاته فقط، ما يجعله سريع التشتت أثناء الحديث أو التفاعل، حيث يبحث باستمرار عن "الأفضل" أو الأكثر إثارة للاهتمام من وجهة نظره.

ما دلالة الابتسامة الساخرة؟

قد يظهر على الشخص النرجسي في بعض المواقف ابتسامة ساخرة أو سلوك سلبي عدواني، خاصة عند شعوره بالانتقاد أو تجاهل رغباته، كوسيلة غير مباشرة للتعبير عن الانزعاج.

هل ينتهك المساحة الشخصية للآخرين؟

من العلامات اللافتة أيضا عدم احترام الحدود الشخصية، حيث قد يتدخل في أحاديث الآخرين أو يقترب بشكل مبالغ فيه بحثا عن الاهتمام، حتى دون وعي بالمساحة الاجتماعية.

لماذا يتأخر النرجسي غالبا؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي السمات النرجسية قد يميلون إلى وضع أنفسهم أولا، ما ينعكس في سلوكيات مثل التأخر المتكرر أو عدم الالتزام بالمواعيد.

