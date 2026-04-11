حتشبسوت، المرأة التي التي كسرت كل القواعد الملكية في مصر القديمة، حكمت بذكاء وقوة وجمال، لتصبح واحدة من أعظم الشخصيات في التاريخ.

هل بدأت قصة حتشبسوت بزواجها من تحتمس الثاني؟

الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، أوضح أن القصة بدأت بزواج الملك تحتمس الثاني من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، ابنة الملك تحتمس الأول والملكة أحمس.

ماذا أنجبت حتشبسوت وهل كان هناك وريث ذكر؟

وتابع لـ"مصراوي" أن حتشبسوت أنجبت له ابنة واحدة، نفرو رع، ولم يُرزقا بولي عهد ذكر، بعد وفاة تحتمس الثاني بعد ثلاثة عشر عاما من الحكم، تولى الحكم الأمير تحتمس الثالث، ابن تحتمس الثاني من إحدى نسائه من الحريم الملكي، السيدة إيزيس.

لماذا تولت حتشبسوت الحكم بدلا من الوصية؟

نظرا لصغر سن الأمير وعدم أهلية والدته الوصية، تولت حتشبسوت زمام الحكم، ولم تكن مجرد وصية؛ بل تصرفت كملك فعلي.

كيف أصبحت حتشبسوت "سيدة الأرضين"؟

أطلقت حتشبسوت على نفسها لقب "سيدة الأرضين"، وهو اللقب المكافئ للملك الذكر في مصر القديمة، ونقشت ألقابها على الآثار، وأمرت بتشييد مسلتين أمام بوابة الكرنك، مؤكدة بذلك قوتها وذكاءها وجمالها في إدارة الحكم.

كيف أكدت حتشبسوت شرعيتها كملكة؟

ادعت حتشبسوت أنها ابنة الإله آمون، وأن الإله أعجب بوالدتها الملكة أحمس وأنجبها لتكون الوريثة الشرعية، هذا الادعاء ساعدها على فرض سلطتها وسط شعب كان يرفض فكرة حكم امرأة، إذ كان الملك رمزا للإله حورس على الأرض.

لتأكيد مكانتها، ارتدت ملابس الرجال وأظهرت نفسها كحاكم قوي لا يقل عن أي ملك ذكر.

ما أبرز إنجازات حتشبسوت عن غيرها من الحكام ؟

تميزت فترة حكمها بالتجديد والرحلات الاستكشافية، حيث أرسلت بعثة بحرية إلى بلاد بونت، ووثق هذا الحدث على جدران معبدها بالدير البحري، كما نفذت برنامجا معماريا ضخما شمل إنشاء معابد ومساكن للآلهة، لتصبح الدير البحري تحفة فنية ومعمارية خالدة.

ما قصة موت ومومياء حتشبسوت؟

يقع قبر حتشبسوت في وادي الملوك، ويشير بعض المؤرخين إلى أنها وسعت مقبرة والدها لاستخدامها الشخصي، كما احتفظت مومياء الملكة بغموض طويل حتى تمكن الباحثون من دراسة ضرس عُثر عليه في خبيئة المومياوات، والذي أكد أنه يعود إليها.

كيف انتهت حياة الملكة العظيمة؟

توفيت حتشبسوت عن عمر يناهز 50 عاما، بعد أن عانت من مرض السكري والسرطان.

ومومياؤها، التي تم اكتشافها مؤخرا في وادي الملوك، أظهرت أنها كانت ممتلئة الجسم وذات شعر ناعم.

