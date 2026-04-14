شرب الماء قبل النوم من العادات الشائعة التي يختلف حولها الكثيرون، إذ يحمل فوائد صحية مهمة للجسم عند الاعتدال، لكنه في الوقت نفسه يسبب بعض الإزعاج إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو في توقيت غير مناسب.

هل يساعد شرب الماء قبل النوم على تحسين الترطيب وجودة النوم؟

وفقا لموقع " Verywell Health"، تناول كميات معتدلة من الماء قبل النوم يساعد على تعزيز ترطيب الجسم، وهو ما ينعكس إيجابا على وظائفه الحيوية، مثل تنظيم درجة الحرارة ودعم دورات النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على كفايتهم من السوائل خلال اليوم.

هل يمكن أن يحسن شرب الماء قبل النوم الهضم ويقلل الجوع الليلي؟

يسهم شرب الماء في تحسين عملية الهضم خلال الليل، كما يساعد على تقليل الشعور بالجوع المفاجئ، ما يحد من تناول الطعام في وقت متأخر، كما أن بعض المشروبات الدافئة، مثل شاي الأعشاب، تعزز الاسترخاء وتساعد على النوم عند تناولها باعتدال.

هل للترطيب قبل النوم تأثير على الحالة النفسية؟

الترطيب الكافي ينعكس بشكل غير مباشر على تقليل التوتر والقلق، من خلال تحسين جودة النوم ودعم وظائف الدماغ المرتبطة بالاسترخاء.

متى يصبح شرب الماء قبل النوم مشكلة؟

يتحول شرب الماء قبل النوم إلى عامل مزعج عند الإفراط فيه، إذ يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر للتبول، ما يؤثر على جودة النوم واستمراريته.

وتزداد هذه المشكلة لدى كبار السن أو مع تناول الكافيين أو الكحول، كما يفاقم من أعراض الارتجاع الحمضي لدى بعض الأشخاص.

ما الكمية والتوقيت المناسبان لشرب الماء قبل النوم؟

للتقليل من الآثار السلبية، يُنصح بتجنب شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم بساعتين إلى أربع ساعات، والاكتفاء بكميات صغيرة عند الحاجة، للحفاظ على توازن الترطيب دون التأثير على النوم.

هل شرب الماء قبل النوم مفيد أم مضر؟

يظل شرب الماء قبل النوم مفيدا عند الاعتدال، بينما يتحول إلى مصدر إزعاج عند سوء التوقيت أو الإفراط في الكمية، ما يجعل التوازن هو العامل المهم لصحة أفضل ونوم جيد.

