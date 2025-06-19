5 أعراض قد تكشف إصابتك بسرطان العظام.. احذر تجاهلها

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض التي يعاني منها جسدك أن تكشف عن الإصابة بمرض خطير ومميت، وهو سرطان العظام، لذا من المهم التعرف على العلامات، للتعامل مع الحالة وتجنب حدوث مضاعفات.

واستعرض موقع هيلث، خمسة أعراض قد تكشف إصابتك بسرطان العظام، تتمثل في:

كسور العظام المتكررة

كسور العظام المتكررة علامة لا يجب تجاهلها إطلاقا، لأنها قد تكشف الإصابة بسرطان العظام، وهو أمر يستدعي استشارة طبيب.

ألم يزداد ليلا

ألم الأطراف الذي يزداد في الليل خاصة في الأطراف، قد يكون علامة على الإصابة بسرطان العظام، ويبدأ كألم عميق في العظم يزداد سوءا في الليل أو مع الراحة.

تعب غير طبيعي

التعب غير الطبيعي، والذي لا يتحسن مع الراحة، قد يكون علامة على سرطان العظام، ويحدث لأن السرطان يؤثر على نخاع العظم، حيث تصنع خلايا الدم مع نمو الأورام، ويمكن أن تتداخل مع إنتاج خلايا الدم الحمراء ما يؤدي إلى فقر الدم والشعور بالإرهاق.

فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الوزن المفاجئ، دون اتبع نظام غذائي، قد يكون علامة على سرطان العظام، والذي يسبب حرق سعرات حرارية أكثر من المعتاد، ما يؤدي إلى فقدان الوزن لا إراديا.

ظهور كتلة على العظم

ظهور كتلة على العظم أو بالقرب منه، علامة قد تكشف سرطان العظام، وقد تظهر الكتلة حول الذراعين أو الساقين أو الحوض أو الأضلاع، وتصبح مؤلمة مع الوقت.

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