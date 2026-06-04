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الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أجنبيين في الشارع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:12 م 04/06/2026

المتهمان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، عقب نشوب مشاجرة بينهما في أحد شوارع منطقة دار السلام، نتيجة وجودهما تحت تأثير المواد الكحولية.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين شخصين أجنبيين وتبادلهما التعدي بالضرب في الشارع.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ الواقعة نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام بين طرف أول عامل يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم، وطرف ثانٍ عامل يحمل جنسية ذات الدولة ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة جاءت نتيجة وجود الطرفين تحت تأثير المواد الكحولية، ما أدى إلى تطور الخلاف وتبادلهما التعدي بالضرب في الطريق العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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