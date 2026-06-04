منافس مصر.. كيف تؤثر الحرب على استعدادات إيران لكأس العالم 2026؟

يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم 2026، عندما يتوجه إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بعد شكوك حول مشاركته في البطولة، بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وسيقضي الفريق الإيراني الليلة في تيخوانا ولن يسافر إلى الولايات المتحدة إلا في أيام المباريات، وذلك عندما يسافر مساء السبت المقبل.

هل تؤثر الحرب على إيران في كأس العالم؟

كشف لاعبا منتخب إيران، كواليس استعداداتهما لكأس العالم 2026، ومدى تأثير الحرب والصراع على بعثة المنتخب في تركيا.

وقال سعيد عزت اللهي، لاعب خط الوسط، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد: "حسنًا، بصراحة، الأمر ليس سهلاً، ستكون هذه مشاركتي الثالثة في كأس العالم. لذا، بالنسبة لي ولبعض اللاعبين الآخرين، قد يكون التعامل مع هذه الأمور أسهل، لكن في النهاية. سيكون الأمر صعباً علينا لأننا في الوقت نفسه نتابع الأخبار في بلدنا، والأمور السياسية، بالطبع، قد تؤثر على نفسية اللاعبين والشعب".

وأمضى المنتخب الإيراني أكثر من أسبوعين في تركيا، حيث تدرب معظم الوقت في منتجع أنطاليا الساحلي، وتوجه بعض اللاعبين إلى العاصمة أنقرة لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى السفارة الأمريكية.

وواصل عزت اللهي: "بالتأكيد، نتوقع حضورًا جماهيريًا غفيرًا خلال مبارياتنا في الملعب. وهذا سيشكل ضغطًا كبيرًا علينا لأن التوقعات ستكون عالية. أتمنى فقط أن نجعلهم فخورين بنا ونُظهر لهم أن الإيرانيين مستعدون لأي مهمة صعبة في العالم".

ومن جانبه، قال محمد قرباني، البالغ من العمر 24 عاماً، ويشارك في أول كأس عالم له مع منتخب إيران: "صحيح أننا نواجه ظروفاً خاصة في الوقت الحالي، لكننا لاعبو كرة قدم وعلينا أن نلعب ونتدرب ونجهز أنفسنا للمنافسات التي تنتظرنا".

وأضاف: "من ناحية أخرى، نعلم أن شعبنا قد مر بالكثير من الصعوبات طوال فترة الحرب، ونحن ذاهبون إلى هناك من أجلهم، لتحقيق أفضل النتائج من أجل سعادتهم وسعادة شعب بلدنا."

"أنا فخور حقًا بأن أكون جزءًا من منتخب بلادي"، قال عزات اللهي، الذي قادته مسيرته الكروية للعب في أندية في إسبانيا وروسيا وإنجلترا وبلجيكا والدنمارك وقطر والآن دبي في الإمارات العربية المتحدة .

وقال: "نحن بحاجة إلى تصفية أذهاننا وأن نكون منتعشين لأن هدفنا وواجبنا هو القتال من أجل شعبنا، وتمثيل بلدنا، وإظهار مدى جودتنا".

وافق قرباني على ذلك، قائلاً: "الفريق يريد أن يجلب الفرح للإيرانيين، أفضل رسالة أستطيع توجيهها الآن هي أن المنتخب الإيراني يُظهر معنى أن يكون المرء فريقاً واحداً، نحن نُظهر أننا فريق واحد تحت راية واحدة، قادرون على جلب الفرح لبلادنا بأكملها، وإظهار قوة اللاعبين والشعب الإيراني للعالم".

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