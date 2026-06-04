صرح الدكتور ميخائيل خفوستوف، نائب مدير معهد الطب والتكنولوجيا الطبية في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أن ارتفاع تركيز الكافيين في الدم إلى ما بين 80 و100 مليجرام/لتر أو أكثر يُعد خطرًا على الحياة.

المستويات الخطيرة من الكافيين



وأوضح وفق ما نقلته عنه وكالة "تاس"، أن هذا التركيز قد يُعتبر مميتًا في بعض الحالات، وقد ينتج عن تناول كميات كبيرة جدًا من مسحوق الكافيين النقي أو عدد كبير من الأقراص، أو ما يعادل نحو 100 إلى 150 كوبًا من الإسبريسو.

وأشار إلى أن الوفاة نتيجة استهلاك القهوة العادية، حتى القوية منها، تبقى غير مرجحة بسبب استحالة شرب هذه الكمية في وقت قصير، إضافة إلى رد فعل التقيؤ الطبيعي للجسم.

جرعات قليلة وأعراض شديدة



وبيّن ميخائيل خفوستوف، أن أعراضًا خطيرة مثل النوبات والتشنجات أو الرجفان البطيني قد تبدأ بالظهور عند تركيزات تقارب 15 مليجرام/لتر أو أكثر.

وأضاف أن الكافيين يؤثر على الجهاز العصبي والغدد الصماء المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب، وأن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب قد تكون مهددة للحياة.



الحليب لا يقلل من تأثير الكافيين الضار



وأكد أن إضافة الحليب إلى القهوة لا تقلل من أضرار الكافيين، بل تقتصر فائدتها على تخفيف تركيزه فقط دون تغيير تأثيره الفسيولوجي على الجسم.



الفئات الأكثر عرضة للخطر



وأشار الطبيب إلى أن هناك ثلاث فئات تُعد الأكثر عرضة لمخاطر الكافيين، وهي:



1- الرياضيون، خاصة لاعبو كمال الأجسام الذين يستهلكون جرعات عالية مع تدريب مكثف.

2- مرضى الاضطرابات النفسية، خصوصًا المصابين بالاكتئاب.

3- الرضع، مع الإشارة إلى أن المراهقين قد يكونون أيضًا عرضة للخطر نتيجة الإفراط في تناول القهوة ومشروبات الطاقة دون إدراك للجرعة المناسبة.



وأوضح أن جسم الطفل يتعامل مع الكافيين ببطء شديد، وقد تصل الجرعة المميتة لديه إلى نحو 35 مليجرام/كيلوجرام من الوزن.



تفاعلات خطيرة مع بعض الأدوية



وحذر خفوستو، من أن الكافيين قد يتفاعل مع بعض الأدوية، ما يزيد من سميته، خاصة عند تناوله مع مضادات الاكتئاب، وأدوية الأمراض الذهانية، والمهدئات، وكذلك مع موانع الحمل الفموية التي قد تبطئ عملية التخلص منه في الجسم.

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