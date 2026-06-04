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مدبولي: نستهدف خفض التجمعات الكبرى للجان الثانوية لأقل من 1000 مجمع

كتب : أحمد الجندي

04:08 م 04/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لمراجعة جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالامتحانات وآليات تأمين اللجان ومكافحة الغش.

وأوضح "مدبولي" أن أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها يتعلق بإحكام الحوكمة والرقابة داخل لجان الامتحانات، مشيرًا إلى وجود توجه لتقليل أعداد المجمعات الكبيرة للجان الامتحانية، مثل بعض المجمعات التي تضم أعدادًا ضخمة من الطلاب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا كان عدد مجمعات اللجان يصل إلى نحو 2000 لجنة، فإن الدولة تسعى إلى خفض هذا العدد إلى أقل من 1000 مجمع، بما يسهم في تعزيز الرقابة والإشراف ورفع كفاءة المتابعة داخل اللجان.

وأكد أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين العملية الامتحانية من الناحية التنظيمية واللوجستية، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفيما يتعلق بمشروع نظام البكالوريا المصرية، أوضح مدبولي أن الهدف من طرحه هو تخفيف الأعباء والضغوط الواقعة على الأسر المصرية، وإتاحة مسارات وفرص تعليمية متعددة أمام الطلاب، بما يتماشى مع النظم التعليمية الدولية الحديثة المعمول بها في العديد من دول العالم.

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مصطفى مدبولي الثانوية العامة مجلس الوزراء

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