

كشفت نتائج دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية أن مستخلص الرمان قد يساهم في دعم الشيخوخة الصحية وتحسين الوظائف الادراكية لدى كبار السن.



تجربة سريرية استمرت 12 أسبوعًا



وبحسب ما نقلته صحيفة El Economista الإسبانية، أجرى الباحثون تجربة استمرت 12 أسبوعًا، شارك فيها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عامًا، حيث تناولوا يوميًا مكملًا غذائيًا يحتوي على مادة البونيكالاجين، وهي أحد البوليفينولات الطبيعية الموجودة في الرمان.



تقييم مؤشرات الالتهاب والصحة الإدراكية



وتم خلال الدراسة تقييم تأثير المستخلص على الالتهاب المزمن منخفض الدرجة المرتبط بالتقدم في العمر، إلى جانب قياس ضغط الدم، والمؤشرات الحيوية المرتبطة بصحة الأوعية الدموية، إضافة إلى الوظائف الإدراكية، نقلا عن ما ذكره "aif.ru".



تحسن في الأداء الذهني وانخفاض الالتهاب



وقالت الدكتورة جريس فرحات، متخصصة في مجال التغذية، إن النتائج أظهرت تحسنًا في الأداء الإدراكي لدى المشاركين الذين تناولوا مستخلص الرمان، مشيرة إلى أن هذا التأثير قد يشكل استراتيجية واعدة للوقاية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.



وأضافت أن التحسن كان واضحًا بشكل خاص في اختبارات التفكير المنطقي والوظائف التنفيذية.



انخفاض المؤشرات الالتهابية وضغط الدم



كما سجلت المجموعة التي تناولت المستخلص انخفاضًا في مستويات مؤشرات الالتهاب مثل الإنترلوكين (IL-6 وIL-1β)، بالإضافة إلى انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.



ويرتبط الالتهاب المزمن منخفض الدرجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، وكذلك الاضطرابات العصبية التنكسية.



خطط البحث المستقبلية



ويخطط الباحثون لمواصلة الدراسة بهدف تقييم التأثيرات طويلة المدى لمستخلص الرمان، إلى جانب دراسة دور ميكروبيوم الأمعاء في إنتاج المركبات النشطة بيولوجيًا وتأثيرها على الصحة العامة.

اقرأ أيضًا:

لماذا يوصي خبراء التغذية بتناول الرمان يوميًا؟.. فوائد لاتتخيلها



4 فوائد صحية لـ الرمان.. احرص على تناوله



