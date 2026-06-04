

أوضحت الدكتورة يلينا سولاماتينا، خبيرة التغذية، أن مرض الكبد الدهني غالبًا ما يرتبط بزيادة الوزن، مما يؤدي إلى سلسلة من التغيرات في عملية التمثيل الغذائي التي قد تكون خطيرة على الصحة.



كيف يتطور مرض الكبد الدهني



وبينت خبيرة التغذية، أن الكبد في المراحل المبكرة يحاول التكيف مع العبء الأيضي الناتج عن تراكم الدهون، لكنه مع مرور الوقت يفقد قدرته على التعويض ومع استمرار تراكم الدهون، تبدأ عمليات التهابية تؤدي إلى تلف خلايا الكبد وقد تتطور في بعض الحالات إلى تليف.



وأضافت يلينا سولاماتينا، أن الكبد يصبح غير قادر على التخلص من الدهون بشكل فعال، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل تدريجي، نقلا عن ما ذكره "pravda.ru"

تأثير الكبد الدهني على القلب والأوعية الدموية



وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن ضعف وظائف الكبد يؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن الالتهاب المزمن، خاصة المرتبط بارتفاع سكر الدم، قد يضعف جدران الأوعية الدموية.



ومع مرور الوقت، قد تسهم هذه التغيرات في تكون لويحات تصلب الشرايين، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.



متلازمة التمثيل الغذائي وتراكم المخاطر



وأكدت يلينا سولاماتينا، أن الكثير من المرضى لا يدركون أن الاضطرابات الأيضية قد تتطور بصمت لسنوات دون أعراض واضحة كما أن نوع الكوليسترول الذي ينتجه الكبد يلعب دورًا مهمًا في تحديد مدى ترسبه على جدران الأوعية الدموية.



وأوضافت خبيرة التغذية، أن الالتهاب المزمن، الذي قد يرتبط أيضًا بارتفاع مستويات السكر في الدم، يؤدي إلى تلف البطانة الوعائية، وهو ما يُعرف ضمن ما يسمى بمتلازمة التمثيل الغذائي.



عوامل الخطر ونمط الحياة غير الصحي



وشددت على أن اتباع نظام غذائي غير صحي، حتى في غياب السمنة، مثل تناول الدهون المتحولة والكربوهيدرات السريعة، قد يضر بصحة الكبد بشكل كبير.



كما أن التعرض المستمر للتوتر يزيد من احتمالية الإصابة، ما يجعل نمط الحياة عاملًا أساسيًا في الوقاية.

الوقاية وأهمية نمط الحياة الصحي



واختتمت خبيرة التغذية، بالتأكيد على أن الوقاية لا تقتصر على التحكم في الوزن فقط، بل تشمل أيضًا تعديل نمط الحياة، واتباع نظام غذائي صحي يساعد على الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الدهون الطبيعية، مما يساهم في الوقاية من أمراض الكبد والأمراض المزمنة الأخرى وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.

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