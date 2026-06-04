الشعور المفاجئ بالوخز أو التنميل في الشفتين من الأعراض الشائعة التي لا ترتبط في معظم الحالات بمشكلات صحية خطيرة، إلا أنه قد يكون أحيانًا مؤشرًا مبكرًا لحالات طبية طارئة تتطلب تدخلاً فوريًا، مثل السكتة الدماغية أو التفاعلات التحسسية الشديدة المهددة للحياة.

وبحسب ما ذكره موقع "Clevelandclinic"، إليك ما يشير إليه تنميل الشفاة المفاجئ.

أن الأسباب الأكثر شيوعًا لهذا العرض غالبًا ما تكون بسيطة وقابلة للعلاج، فإن التمييز بين الحالات العادية والحالات الطارئة يظل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة وتجنب المضاعفات الخطيرة.



متى يجب طلب الرعاية الطبية الفورية؟



ينبغي التوجه إلى أقرب قسم طوارئ أو طلب المساعدة الطبية العاجلة فورًا إذا كان وخز الشفتين مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

علامات السكتة الدماغية



- تدلي مفاجئ في أحد جانبي الوجه.

- ضعف أو خدر في الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

- صعوبة أو تلعثم في الكلام.

- صداع شديد ومفاجئ دون سبب واضح.

- دوار أو فقدان مفاجئ للتوازن.

ظهور هذه العلامات قد يشير إلى حدوث سكتة دماغية، وهي حالة طبية طارئة تتطلب التدخل السريع لتقليل خطر المضاعفات الدائمة.

أعراض الحساسية المفرطة



- تورم اللسان أو الحلق.

- صعوبة في التنفس.

- صفير أثناء التنفس.

- طفح جلدي منتشر أو تفاعلات تحسسية شديدة.

وتُعد الحساسية المفرطة من الحالات الخطيرة التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بشكل عاجل.

أسباب شائعة لوخز الشفتين



في حال عدم وجود علامات طارئة، قد يكون الشعور بالوخز ناتجًا عن أسباب أقل خطورة، من أبرزها:

العدوى الفيروسية



يُعتبر التنميل أو الحكة حول الشفاه من العلامات المبكرة الشائعة لظهور قروح البرد الفموية الناتجة عن فيروس الهربس البسيط.

الإصابة بالحساسية



قد يحدث وخز الشفتين نتيجة رد فعل تحسسي تجاه بعض الأطعمة أو مستحضرات التجميل أو حبوب اللقاح، فيما يُعرف أحيانًا بمتلازمة الحساسية الفموية.

نقص الفيتامينات والمعادن



قد يؤدي انخفاض مستويات بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب12 أو الكالسيوم أو الزنك، إلى الشعور بالتنميل أو الوخز في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الشفتان.

القلق ونوبات الهلع



يمكن أن يتسبب فرط التنفس المصاحب للقلق أو نوبات الهلع في ظهور وخز مؤقت حول الفم والشفتين، وهو عرض غالبًا ما يكون غير خطير ويزول دون تدخل.

تهيج أو اضطرابات الأعصاب



قد ينجم وخز الشفتين عن تهيج الأعصاب أو بعض الحالات الصحية مثل ظاهرة رينود أو الهربس النطاقي، كما قد يظهر أحيانًا بعد إجراءات علاج الأسنان نتيجة تأثر الأعصاب بشكل مؤقت.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟



عند استمرار الشعور بالوخز لفترات متكررة أو ترافق مع أعراض أخرى غير معتادة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الأساسي والحصول على التشخيص والعلاج المناسب، ويساعد التشخيص المبكر على استبعاد الحالات الخطيرة والكشف عن أي مشكلات صحية تحتاج إلى متابعة.

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