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كيف يفيد فيتامين "ب 3" مرضى الرئة؟

02:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

فيتامين "ب 3"

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كشف باحثون من جامعة كوبنهاجن، أن أحد أفراد عائلة فيتامين ب يظهر وعدا لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، وأن تناول جرعات يومية من فيتامين "ب 3" يقلل الالتهاب لدى هؤلاء المرضى.

ومرضى الانسداد الرئوي المزمن هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي والإنفلونزا، وغيرها من التهابات التنفس الخطيرة، والتي يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة لهم، بحسب هيلث داي".

وشملت الدراسة 40 مشاركا يعانون من الانسداد الرئوي المزمن، ومجموعة ضابطة من 20 متطوعا سليما، وتلقى المشاركون إما 2 جرام يوميا من ريبوسيد النيكوتيناميد، وهو أحد أفراد عائلة فيتامين ب 3، أو دواء وهمي.

وبعد 6 أسابيع، لاحظ الباحثون انخفاضا بنسبة 53% في مؤشر الالتهاب المعروف باسم الإنترلوكين 8، أو IL 8 لدى المرضى، وبعد 12 أسبوعا إضافيا من العلاج بالفيتامين، زاد التأثير بنسبة 63%.

وقال الباحثون: "لقد عانت المجموعة التي عولجت بفيتامين ب 3 من انخفاض التهاب الرئة أثناء الدراسة".

وأضافوا: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد النتائج وتحديد التأثير الطويل الأمد لريبوسيد النيكوتيناميد في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن".

فيتامين ب3 الفيتامينات
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