انتبه قبل شم النسيم.. الفسيخ يسبب اضطرابات هضمية

كتب - محمود عبده :

01:00 م 10/04/2026 تعديل في 01:14 م

الفسيخ

يعتبر الفسيخ من أشهر الأطعمة التقليدية في مصر، خاصة خلال موسم شم النسيم، لكن الكثيرين يتساءلون عن مدى أمان تناوله، وهل يمكن أن يسبب مشاكل هضمية؟

ما أضرار الفسيخ

وفقا لموقع Healthline، الفسيخ غني بالملح والبروتينات المخمرة، وقد يسبب بعض المشاكل الهضمية إذا لم يحضر أو يخزن بطريقة سليمة، وارتفاع نسبة الملح في الفسيخ قد يؤدي إلى احتباس السوائل، وزيادة ضغط الدم، بالإضافة إلى شعور بعدم الراحة في المعدة.

كما يحذر الأطباء من التسمم الغذائي الناتج عن الفسيخ المخزن بطريقة غير صحية، إذ يمكن أن تتكاثر البكتيريا الضارة مثل Clostridium botulinum، والتي قد تسبب تسمما شديدا.

كيف تميز بين الفسيخ الجيد والفاسد؟

لذلك، ينصح بشراء الفسيخ من مصادر موثوقة والتأكد من تاريخ الإنتاج والتخزين، وعدم تركه في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

وللتقليل من أي مشاكل هضمية، ينصح بغسل الفسيخ جيدا قبل تناوله لتقليل الملح والبكتيريا السطحية، وتناوله باعتدال وعدم الإفراط في الكمية، خصوصا للأطفال وكبار السن.

كما يفضل تناول الفسيخ مع أطعمة خفيفة وسوائل، مثل الخضروات أو المياه المعدنية، لدعم عملية الهضم.

الفسيخ شم النسيم صحة

