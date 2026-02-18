إعلان

مؤشرات مبكرة تكشف هشاشة العظام لدى النساء

كتب : أحمد الضبع

10:00 ص 18/02/2026

هشاشة العظام لدى النساء

هشاشة العظام أحد أخطر الأمراض الصحية الصامتة التي تهدد النساء، خصوصا بعد سنوات الشباب، إذ تتطور تدريجيا دون أعراض واضحة، قبل أن تظهر فجأة في صورة كسور قد تقيد الحركة وتؤثر على جودة الحياة والاستقلالية البدنية.

وأوضحت الدكتورة ماري كلير هافير، أخصائية أمراض النساء والولادة، أن نحو نصف النساء معرضات خلال حياتهن لكسر مرتبط بهشاشة العظام، وهي نسبة تفوق معدلات الإصابة لدى الرجال بثلاثة أضعاف، ما يعكس حجم الخطر غير المرئي للمرض، وفقا لموقع "فوكس نيوز ديجيتال".

ما هي هشاشة العظام؟

تعرف المعاهد الوطنية للصحة هشاشة العظام بأنها انخفاض في كثافة وكتلة العظام، أو تغير في بنيتها الدقيقة، ما يجعلها شديدة الضعف؛ بحيث قد يؤدي سعال قوي أو انحناءة بسيطة إلى كسر مؤلم.

علامات خفية لا يجب تجاهلها

رغم طبيعته الصامتة، يشير الأطباء إلى مؤشرات مبكرة يمكن أن تنبه لوجود المشكلة، أبرزها:

-نقص الطول تدريجيا نتيجة تأثر فقرات العمود الفقري.

-آلام مستمرة في الظهر بسبب تآكل أو انضغاط الفقرات.

-تراجع اللثة المرتبط بانخفاض كثافة عظام الفك.

-هشاشة الأظافر وتكسرها المتكرر.

النساء هشاشة العظام عظام

