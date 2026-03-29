يعاني الكثيرون من صعوبة النوم نتيجة ضغوط العمل أو الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تساعد على تنظيم دورة النوم بشكل طبيعي.

ماذا يحدث في الجسم ليلا؟

وفقا لبرنامج "BBC Food"، يرتفع هرمون الميلاتونين في الجسم خلال الليل وينخفض في الصباح، وهو المسؤول عن تنظيم النوم، لذا إليك بعض الأطعمة الغنية بالميلاتونين والتي يمكن أن تمنحك نوما أفضل.

هل عصير الكرز يحسن النوم؟

وتشير دراسة أستاذ جامعة نورثمبريا، جلين هواتسون، إلى أن عصير الكرز الحامض يحتوي على مستويات عالية من الميلاتونين، وقد يساعد على تحسين جودة النوم، خصوصا عند الرياضيين أو المسافرين في رحلات طويلة، حيث لوحظ تحسن سرعة الدخول في النوم وطول مدته.

وتوضح أخصائية التغذية ريانون لامبرت أن الميلاتونين يتفاعل مع مستقبلات محددة في الدماغ، ما يحفز إشارات النوم وينظم الساعة البيولوجية للجسم.

ما تأثير الكيوي على النوم؟

كما تشير الدراسات إلى أن الكيوي يعد خيارًا آخر غنيًا بالميلاتونين، يعزز سرعة النوم وكفاءته، بحسب صحيفة ميرور.

وتضيف الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالميلاتونين بشكل منتظم يساهم في النوم لفترات أطول وبجودة أفضل، كما تحتوي بعض الفواكه والخضراوات على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، التي تقلل الالتهابات وتقوي المناعة، ما يدعم تنظيم النوم.

أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها قبل النوم:

كوب من عصير الكرز الحامض

بيضة مسلوقة

حفنة من المكسرات، خاصة الفستق

كوب من الحليب الدافئ