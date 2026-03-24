قضاء ساعات طويلة يوميا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في شيب الشعر وظهور التجاعيد.

وكشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون أن النوع المحدد من الضوء المنبعث من الهواتف المحمولة يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وتساقط الشعر والتجاعيد والهالات السوداء حول العينين.

ما سبب المشكلة المرتبطة بشاشات الهواتف الذكية الحديثة؟

وترجع هذه المشكلة إلى الثنائيات الباعثة للضوء (LED) الموجودة في شاشات الهواتف الذكية الحديثة، والتي تنتج ضوءا مرئيا عالي الطاقة، يعرف باسم "الضوء الأزرق" لإنتاج ألوان زاهية.

كيف يمكن حماية العينين من التأثيرات المحتملة لفلاش الكاميرا؟

تستخدم هذه المصابيح أيضا في فلاش الكاميرا في معظم الأجهزة، وهو ما يشير إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يلتقطون الصور بكثرة قد يتعرضون لتأثيرات غير ملحوظة على أنفسهم دون أن ينتبهوا لذلك.

لكن وضع واقي الشمس قبل استخدام الهاتف قد يقلل أيضا من المخاطر المحتملة، وفقا لـ "ديلي ميل" البريطانية.

ما الآثار الجانبية المرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف المحمولة؟

يرتبط الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة بشكل متزايد بالآثار الجانبية، بما في ذلك طنين الأذن ومشكلات الانتباه والنوم، وما يسمى بـ "رقبة التكنولوجيا" التي تسبب آلام الرقبة والكتف بسبب الزاوية التي يستخدم بها الناس أجهزتهم.

كما أن الضوء الأزرق يرتبط بظهور علامات الشيخوخة المبكرة للجلد، إلا أن العلاقة بين أجهزة LED بشكل عام وعملية الشيخوخة لم تدرس بعد بشكل كاف.

كم عدد المشاركين في الدراسة التي تناولت تأثير استخدام الأجهزة؟

وشملت الدراسة 450 بالغا، اعترف نصفهم باستخدام أجهزتهم لمدة تصل إلى سبع ساعات يوميا، بينما واحد من كل عشرة يقضي وقتا أطول من ذلك.

كان المستخدمون الأكثر استخداما للهواتف أكثر عرضة بسبع مرات لظهور الشيب مقارنة بأولئك الذين يستخدمون هواتفهم لمدة ساعتين فقط في اليوم، كما كانت علامات الشيخوخة الأخرى مثل جفاف الجلد والتجاعيد والهالات السوداء وتساقط الشعر أكثر شيوعا في المجموعة التي تستخدم الأجهزة بكثرة.

كيف يخترق الضوء الأزرق الجلد مقارنة بالأشعة فوق البنفسجية؟

ووجدت الدراسة أن الضوء الأزرق يخترق الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من ضوء الشمس، مما يؤدي إلى إنتاج جزيئات سامة وتكسير الكولاجين والإيلاستين، وهما المسؤولان عن تماسك الجلد ومرونته.

