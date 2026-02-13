على موائد الإفطار المصرية، يحتل طبق الجبنة بالطماطم مكانة مميزة لدى كثيرين، خاصة في فصل الصيف، لما يتميز به من خفة ورطوبة تساعد على الانتعاش بعد ساعات الصيام الطويلة.

يفضل كثيرون تناول الجبن مع الخيار أو الطماطم، معتقدين أن طبق الجبنة بالطماطم هو الخيار الأخف والأسهل.

لكن خبراء الصحة حذروا من أضرار تناول الجبنة بالطماطم، خاصة على وجبة الإفطار، مشيرين إلى أن خلط الجبنة مع الطماطم قد يخفض مستوى الطاقة في الدم، وفقا لموقع Healthline.

وأضاف الخبراء أن هذه الوجبة قد تسبب عسر الهضم، بسبب الأحماض الأمينية الموجودة في الطماطم، والتي لا يمكن مزجها مع مشتقات الحليب بسهولة، إذ يؤدي اتحادها مع الجبن إلى وجبة مركزة ومعقدة يصعب على الجهاز الهضمي استقبالها.

وأشار الخبراء إلى أن استبدال الطماطم بالخيار أو الجرجير أو إضافة زيت الزيتون يعد خيارا أفضل، لاحتواء الخيار والجرجير على نسبة عالية من الماء تساعد على الهضم بشكل أفضل وتحافظ على شعورك بالخفة أثناء الإفطار.

اقرأ أيضًا:

يظهر بعد احتساء القهوة.. عرض هضمي يكشف مشكلة في المرارة

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة

تزيد بعد الاستحمام.. حكة الجلد قد تكشف مرضا في الكبد

20 اسمًا مهددة بالاختفاء في 2026.. هل اسمك بينها؟