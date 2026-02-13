إعلان

قبل وضع الجبنة على الطماطم.. هذا ما يحدث لجسمك

كتب - محمود عبده :

02:30 م 13/02/2026

تناول الجبن بالطماطم

على موائد الإفطار المصرية، يحتل طبق الجبنة بالطماطم مكانة مميزة لدى كثيرين، خاصة في فصل الصيف، لما يتميز به من خفة ورطوبة تساعد على الانتعاش بعد ساعات الصيام الطويلة.

يفضل كثيرون تناول الجبن مع الخيار أو الطماطم، معتقدين أن طبق الجبنة بالطماطم هو الخيار الأخف والأسهل.

لكن خبراء الصحة حذروا من أضرار تناول الجبنة بالطماطم، خاصة على وجبة الإفطار، مشيرين إلى أن خلط الجبنة مع الطماطم قد يخفض مستوى الطاقة في الدم، وفقا لموقع Healthline.

وأضاف الخبراء أن هذه الوجبة قد تسبب عسر الهضم، بسبب الأحماض الأمينية الموجودة في الطماطم، والتي لا يمكن مزجها مع مشتقات الحليب بسهولة، إذ يؤدي اتحادها مع الجبن إلى وجبة مركزة ومعقدة يصعب على الجهاز الهضمي استقبالها.

وأشار الخبراء إلى أن استبدال الطماطم بالخيار أو الجرجير أو إضافة زيت الزيتون يعد خيارا أفضل، لاحتواء الخيار والجرجير على نسبة عالية من الماء تساعد على الهضم بشكل أفضل وتحافظ على شعورك بالخفة أثناء الإفطار.

الجبنة على الطماطم موائد الإفطار المصرية ساعات الصيام الطويلة

