فوائد مذهلة للجبنة القريش على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

تُعتبر الجبنة القريش من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والبروتينات الخفيفة التي يوصي بها خبراء التغذية، خاصة لمن يسعون إلى الحفاظ على وزن صحي وبناء العضلات.

ورغم بساطتها، فإن فوائدها تمتد لتشمل دعم العظام والمناعة وصحة القلب.

إليك أبرز فوائد صحية لتناول الجبنة القريش بانتظام وفق "هيلث لاين".

مصدر غني بالبروتين:

تحتوي الجبنة القريش على كمية كبيرة من البروتينات الكاملة التي تساهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ما يجعلها مثالية للرياضيين أو من يتبعون حمية غذائية عالية البروتين.

تعزز صحة العظام:

بفضل احتوائها على الكالسيوم والفوسفور، تساعد الجبنة القريش على تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

تدعم فقدان الوزن:

محتواها المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية يجعلها خيارًا مثاليًا في الأنظمة الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن، حيث تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

مفيدة لصحة القلب:

تُعد مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون المشبعة، كما أن تناولها باعتدال يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.