أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك

كتب : أحمد الضبع

02:30 م 31/03/2026

مشروبات العيد المتنوعة

يلجأ الكثيرون إلى تحضير العصائر الطبيعية في المنزل باعتبارها خيارا صحيا وآمنا مقارنة بالمشروبات الجاهزة، إلا أن بعض الممارسات الخاطئة قد تحول هذا الخيار الصحي إلى مصدر محتمل للضرر، وفقا لما أكده خبراء التغذية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن العصائر المنزلية قد تفقد قيمتها الغذائية أو تتحول إلى مصدر لزيادة السكر والسعرات الحرارية عند ارتكاب أخطاء شائعة أثناء التحضير.

أخطاء تقلل من فائدة العصائر الطبيعية


وأوضح صلاح في تصريحات لمصراوي، أن من أبرز هذه الأخطاء الإفراط في تصفية العصير من الألياف، ما يقلل من قيمته الغذائية ويزيد من سرعة امتصاص السكر في الدم، مشيرا إلى أن الألياف تلعب دورا مهما في تحسين الهضم والشعور بالشبع.

وأضاف أن إضافة كميات كبيرة من السكر من أكثر الممارسات ضررا، حيث يحول العصير الطبيعي إلى مشروب مرتفع السعرات، قد يساهم في زيادة الوزن ورفع مستويات السكر في الدم عند الاستهلاك المتكرر.

ماذا يحدث عند استخدام فواكه غير طازجة في العصائر؟


وأشار إلى أن بعض الأشخاص يرتكبون خطأ آخر يتمثل في استخدام فواكه غير طازجة أو مبالغ في نضجها، ما قد يؤثر على جودة العصير ويزيد من احتمالية نمو البكتيريا أو فقدان بعض العناصر الغذائية.

كما لفت إلى أن ترك العصير لفترة طويلة بعد تحضيره يقلل من قيمته الغذائية، إذ تتأكسد بعض الفيتامينات سريعا، خاصة فيتامين "سي"، مما يقلل من الفائدة الصحية للمشروب.

وأكد أن الاعتماد على العصائر فقط بدل تناول الفاكهة كاملة يعد من الأخطاء الشائعة، موضحا أن تناول الفاكهة بشكلها الطبيعي يضمن الحصول على الألياف والعناصر الغذائية بشكل متوازن.

وأشار إلى أهمية الاعتدال في تناول العصائر حتى وإن كانت طبيعية، مع ضرورة التنويع بين الفواكه وعدم الاعتماد على نوع واحد بشكل يومي.

