فرض المنتخب العراقي تعادلًا مثيرًا بنتيجة 1-1 على نظيره الإسباني في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "ريازور"، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

إسبانيا تسجل والعراق يأبى.. صدمة الرد السريع

بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل مبكرًا عبر لاعبه فيران توريس في الدقيقة 16، لكن الرد العراقي جاء حاسمًا بعد 11 دقيقة فقط حين أدرك ميرخاس دوسكي التعادل لأسود الرافدين، وهي النتيجة التي قالت شبكة "إي إس بي إن" إنها تركت إسبانيا في حالة إحباط خلال اختبارها الأخير قبل المونديال، بعدما اصطدمت بتنظيم دفاعي عراقي محكم.

إسبانيا دون القوة الضاربة

اختار لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إراحة عدد من عناصره الأساسية في هذا اللقاء، وقد وصفت "رويترز" اللقاء بأنه وداع باهت للجماهير الإسبانية قبل التوجه إلى البطولة العالمية.

وعلى الجانب الآخر، منحت النتيجة دفعة معنوية هائلة للمنتخب العراقي الذي يخوض النهائيات المونديالية للمرة الثانية في تاريخه، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي.

إسبانيا والعراق.. هل يتأثر تصنيف فيفا؟

تأتي هذه النتيجة قبل أيام قليلة من الإصدار الرسمي المرتقب لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 11 يونيو الجاري. إذ لم يطرأ أي تغيير رسمي على المواقع منذ التحديث الأخير في الأول من أبريل الماضي، والذي وضع إسبانيا في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة، ليبقى الترتيب معلقًا حتى إعلان القائمة الجديدة.