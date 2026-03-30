يُعد سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة التي قد تتطور بصمت دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل اكتشافه المبكر أمرًا صعبًا لكنه بالغ الأهمية.

كيف تظهر أعراض سرطان المعدة؟

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، تبدأ الأعراض غالبًا بشكل تدريجي وغير واضح، وقد يخلط البعض بينها وبين مشاكل هضمية عادية، ومع تقدم المرض، تصبح الأعراض أكثر وضوحًا وشدة، مما يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

متى يجب القلق؟

يجب الانتباه إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تكررت بشكل ملحوظ، خاصة إذا لم تستجب للعلاج التقليدي، كما يُنصح بسرعة استشارة الطبيب في حال ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه.

لماذا يحدث سرطان المعدة؟

تتعدد الأسباب والعوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة، ومنها

الإصابة بعدوى بكتيريا المعدة (الملوية البوابية)

التدخين

النظام الغذائي غير الصحي (كثرة الأطعمة المالحة أو المدخنة)

التاريخ العائلي للمرض

التهابات المعدة المزمنة

هل يمكن اكتشافه مبكرًا؟

يمكن ذلك من خلال الانتباه للأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة مثل المنظار وتحاليل الدم، وهو ما يزيد من فرص العلاج والشفاء بشكل كبير.

7 أعراض يجب الحذر منها

عسر الهضم المستمر

الشعور بعدم الراحة أو الألم في المعدة بشكل متكرر دون سبب واضح.

فقدان الشهية

انخفاض الرغبة في تناول الطعام بشكل ملحوظ.

فقدان الوزن غير المبرر

خسارة الوزن دون اتباع نظام غذائي أو مجهود بدني.

الشعور بالامتلاء بسرعة

الإحساس بالشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام.

الغثيان أو القيء المتكرر

وقد يكون مصحوبًا أحيانًا بدم في الحالات المتقدمة.

ألم أو حرقة في المعدة

ألم مستمر أو إحساس بالحرقان لا يزول بسهولة.

الإرهاق والضعف العامنتيجة فقر الدم أو فقدان التغذية الجيدة.

كيف يمكن الوقاية منم سرطان المعدة؟

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه

تقليل الأطعمة المصنعة والمالحة

الإقلاع عن التدخين

علاج التهابات المعدة مبكرًا

إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم عوامل خطر

