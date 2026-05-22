يعد التعرق آلية طبيعية لتبريد الجسم، إلا أن بعض الأشخاص قد يلاحظون أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديد انخفاضا ملحوظا في التعرق أو توقفه تماما، وهو أمر غير طبيعي.

رغم أن الأمر قد يبدو غير ضار، إلا أن انخفاض التعرق أثناء موجات الحر قد يشير إلى خطر صحي مرتبط بارتفاع درجة حرارة الجسم والأمراض الناتجة عن الحرارة.

أسباب التعرق

يساعد التعرق على تنظيم درجة حرارة الجسم، فعندما ترتفع حرارة الجسم، تفرز الغدد العرقية الرطوبة على الجلد.

ومع تبخر العرق يبرد الجسم، وهذه العملية ضرورية خلال الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة أو في حالات موجات الحر.

لكن ليس كل الأشخاص يتعرقون بنفس القدر، فبعضهم يتعرقون بشكل أقل بطبيعتهم، بينما قد يتوقف التعرق لدى آخرين نتيجة الجفاف أو بعض الحالات الطبية أو تناول أدوية معينة أو الإجهاد الحراري.

لماذا يتعرق بعض الناس أقل أثناء موجات الحر؟

الجفاف الشديد

الجفاف أحد أكثر الأسباب شيوعا لقلة التعرق في الحر الشديد، فعندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء نتيجة التعرض للحرارة يحاول الحفاظ على السوائل، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج العرق.

وهذا أمر خطير لأن الجسم يفقد آلية التبريد الأساسية، مما يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

الإجهاد الحراري يتحول إلى ضربة شمس

قد يشير انخفاض التعرق أو انعدامه إلى أن الإنهاك الحراري يتطور إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة، وفي بعض الحالات يصبح الجلد ساخنا ولنه أحمر وجافا بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ويمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى تلف الدماغ والقلب والكليتين والعضلات إذا لم يتم علاجها بسرعة.

بعض الحالات الطبية

تؤثر بعض الحالات الصحية على الغدد العرقية أو الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى انخفاض التعرق.

وتشمل هذه الحالات داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية ومرض باركنسون، والأمراض الجلدية وحالات تلف الأعصاب.

وقد يواجه الأشخاص المصابون بهذه الحالات صعوبة في تبريد أجسامهم بشكل كافي خلال الطقس الحار.

الأدوية التي تقلل التعرق

قد تتداخل بعض الأدوية مع عملية التعرق، بما في ذلك: مضادات الهيستامين

والاكتئاب وأدوية ضغط الدم وبعض الأدوية النفسية.

كما إن الأشخاص الذين يتناولون مثل هذه الأدوية يجب أن يكونوا أكثر حذرا أثناء موجات الحر.

التغيرات المرتبطة بالعمر

غالبا ما يكون كبار السن والأطفال الصغار أقل قدرة على التعرق، فالتقدم في السن يقلل من نشاط الغدد العرقية، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

كما قد يصاب الأطفال بالجفاف بشكل أسرع لأن أجسامهم تنظم درجة الحرارة بشكل مختلف.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

قد يكون انخفاض التعرق أثناء الحر الشديد خطيرا إذا حدث بالتزامن مع ما يلي:

الدوخة

تسارع ضربات القلب

الصداع

الارتباك

تشنجات عضلية

الغثيان

البشرة الجافة

الإغماء

طرق الحفاظ على السلامة أثناء موجة الحر

-يجب شرب الماء بانتظام حتى عندما لا تشعر بالعطش.

-تجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة بعد الظهر.

-ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء.

-الحد من تناول الكافيين.

-استخدام المراوح والاستحمام بالماء البارد أو مكيفات الهواء.

