أيام العيد غالبًا ما تتميز بتناول وجبات كبيرة وغنية بالدهون، السكر، والنشويات، ما يزيد احتمالية الإصابة بعسر الهضم، الانتفاخ، أو الحرقة.

تجنب هذه المشكلات ليس صعبًا إذا اتبعت بعض النصائح البسيطة، التي تساعد المعدة على الهضم بشكل أفضل وتحافظ على راحتك أثناء الاحتفالات، ومن خلال تعديل العادات الغذائية ونمط الحياة، يمكنك الاستمتاع بالعيد دون الشعور بالثقل أو الانزعاج.

نصائح لتجنب عسر الهضم في أيام العيد بحسب "هيلث لاين".

تناول الطعام ببطء ومضغ جيد:

يساعد على تحطيم الطعام بشكل أفضل ويقلل الضغط على المعدة.

تجنب الإفراط في الطعام:

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة يمنع الشعور بالامتلاء المفرط.

شرب الماء بين الوجبات، لا أثناءها مباشرة:

يساعد على الهضم دون تخفيف العصارات الهاضمة.

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة جدًا والمقلية:

الدهون الزائدة تبطئ الهضم وتزيد احتمال الانتفاخ.

المشي الخفيف بعد الوجبات:

يحفز حركة الجهاز الهضمي ويقلل من الشعور بالثقل والحرقة.

تجنب الكافيين والمشروبات الغازية بعد الأكل مباشرة:

تقلل من امتصاص العناصر الغذائية وتزيد الانتفاخ.

تناول الأعشاب الطبيعية بعد الوجبات:

مثل النعناع والزنجبيل لتخفيف الغازات وتحسين الهضم.

اقرأ أيضًا:



5 أطعمة تخلصك من عسر الهضم بعد الإفطار في رمضان





