الصحة اللبنانية: 3111 شهيدًا و9432 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي

كتب : وكالات

07:19 م 22/05/2026

وزارة الصحة اللبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى 3111 قتيلًا و9432 مصابًا، وذلك منذ الثاني من مارس الماضي.

وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تواصل عملها الميداني في مختلف المناطق المتضررة، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات المعنية، لمتابعة أوضاع المصابين وتأمين الخدمات الصحية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة تتابع بشكل يومي تداعيات الاعتداءات على القطاع الصحي والبنية الطبية، في ظل استمرار الضغوط الكبيرة على المستشفيات والطواقم الإسعافية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين والمنشآت الصحية.

