احذر الزهايمر.. 5 علامات مبكرة يجب الانتباه لها

لا تستهان بلحظات النسيان لدى كبار السن، فقد تكون مؤشرا مبكرا لمشاكل صحية أكثر خطورة مثل الخرف والزهايمر.

فبينما ينظر عادة إلى نسيان الأشياء على أنه جزء طبيعي من التقدم في العمر، وتشير الدراسات إلى أن الأعراض غالبا ما تظهر قبل سنوات من التشخيص الرسمي، ما يجعل الوعي المبكر أمرا حيويا.

وكشف استطلاع أجرته جمعية الزهايمر عام 2023 أن ثلث الأشخاص الذين يلاحظون علامات مبكرة على أنفسهم أو على أحبائهم يلتزمون الصمت لمدة شهر على الأقل، فيما ينتظر نحو ربعهم ستة أشهر أو أكثر قبل مراجعة الطبيب، بحسب "نيويورك بوست".

ويرجع الخبراء هذا التأخير إلى عدم معرفة ما هو طبيعي مع العمر وما هو مؤشر مبكر للخرف، ما قد يفقدهم الوقت الثمين للتخطيط أو للتدخل المبكر.

وقالت كارين شيلبرغ، مديرة استشارات الرعاية في فرع ميشيغان لجمعية الزهايمر: "هناك أمل أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل 20 عاما".

لماذا يعد الكشف المبكر مهما؟

اليوم، تتوفر أدوية حديثة قادرة على إبطاء التدهور المعرفي عن طريق استهداف تراكم بروتين بيتا-أميلويد، المرتبط بمرض الزهايمر.

كما أن تغييرات نمط الحياة مثل النشاط البدني المنتظم، التغذية الصحية، والتحفيز العقلي يمكن أن تحمي الدماغ وتبطئ تقدم المرض.

العلامات المبكرة التي يجب الانتباه لها

ليس كل الخرف يظهر على شكل مشاكل في الذاكرة فقط، فقد تكون التغيرات السلوكية أو صعوبات اللغة من العلامات المبكرة، كما وحدد الخبراء خمس علامات رئيسية:

1- فقدان الذاكرة قصيرة المدى

نسيان الأشياء من حين لآخر أمر طبيعي، لكن التكرار المستمر، صعوبة تذكر المعلومات الحديثة، أو تكرار الحديث نفسه قد يكون مؤشرا على مشكلة معرفية.

2- مشاكل في الكلام والكلمات

توقف مفاجئ أثناء الحديث، صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة، أو استخدام أسماء خاطئة للأشياء المألوفة، قد تكون علامة مبكرة على التدهور المعرفي.

3- صعوبة التخطيط وإدارة المهام

إذا أصبح أداء مهام معتادة مثل تنظيم حفل أو إنجاز أعمال منزلية أكثر صعوبة من ذي قبل، فقد يشير ذلك إلى ضعف الوظائف التنفيذية، كما تقول الدكتورة هيذر ويتسون من جامعة ديوك.

4- تغييرات في الشخصية

ظهور القلق أو العصبية أو الاكتئاب، أو شعور أفراد الأسرة بأن "الأحباء ليسوا كما كانوا"، قد يكون من العلامات المبكرة التي غالبا ما تتجاهل.

5- مشاكل مالية

الوقوع ضحية للاحتيال أو وجود إنفاق غير معتاد أو فواتير متأخرة يمكن أن يعكس ضعف القدرة الإدراكية، وفقا للدكتورة جوري فليشر، أستاذة علوم الأعصاب بجامعة راش.

