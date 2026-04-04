شركة أمريكية تطلق روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يعمل دون إنترنت.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

01:53 م 04/04/2026

تطبيق ''Ensu''

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية المتخصصة في الخصوصية Ente تطبيق "Ensu"، روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل بالكامل محليا على جهاز المستخدم.

ولا يتطلب التطبيق الجديد الاتصال بالسحابة، ولا إنشاء حساب، ولا توجد حدود للاستخدام، ما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

الخصوصية والاستقلالية

ويعمل Ensu دون إرسال أي بيانات إلى خوادم بعيدة، ولا يحتاج مفاتيح "API" أو اشتراكات، ويتيح للمستخدمين إجراء الدردشات محليا على أجهزتهم.

ويستهدف التطبيق الصحفيين والمطورين والمحترفين الذين يتعاملون مع معلومات حساسة، مع الحفاظ على استقلالية التحكم الكامل في البيانات.

التوافر والاستخدام

يتوفر التطبيق لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية: ويندوز، macOS، لينكس، أندرويد، وiOS، مع نسخة تجريبية على الويب.

بعد تثبيت التطبيق، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل نموذج الذكاء الاصطناعي بحجم حوالي 1.2 غيغابايت ليعمل محليًا. يمكن تحميل التطبيق مباشرة من ente.io/ensu.

الأداء والقيود

صمم Ensu بــ 1.6 مليار معلمة لتحقيق التوازن بين الكفاءة وحجم النموذج، بينما يظل أداؤه أقل تعقيدا مقارنة بخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية مثل ChatGPT وClaude، فإنه مثالي لكتابة النصوص القصيرة، وتبادل الأفكار، والمساعدة في البرمجة الأساسية، وكتابة الملخصات، والتفاعل مع المستندات المحلية.

Ensu ذكاء اصطناعي خصوصية روبوت دردشة محلي

