تُعد الهرمونات من أهم العوامل التي تتحكم في شعور الإنسان بالجوع والشبع، كما تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

ووفقًا لتقارير طبية منشورة على موقع Healthline، فإن أي خلل في توازن هذه الهرمونات قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في الشهية والوزن، سواء بالزيادة أو النقصان.

ما هي الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالجوع؟

يؤكد الخبراء أن هناك هرمونات رئيسية تتحكم في الشهية، أبرزها "الجريلين" الذي يُحفّز الشعور بالجوع، و"اللبتين" الذي يعطي إشارة بالشبع. وعند حدوث اضطراب في هذه الهرمونات، قد يشعر الشخص بالجوع المستمر حتى بعد تناول الطعام.

كيف تؤثر الهرمونات على زيادة الوزن؟

عندما يرتفع مستوى بعض الهرمونات مثل الكورتيزول (هرمون التوتر)، يميل الجسم إلى تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن كما أن مقاومة هرمون الأنسولين قد تؤدي إلى صعوبة حرق السكر، ما يساهم في زيادة الوزن بشكل تدريجي.

هل يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية فقدان الشهية؟

في بعض الحالات، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات المرتبطة بالحمل أو الدورة الشهرية، قد يفقد الشخص شهيته بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى فقدان الوزن أو عدم استقراره.

ما علاقة النوم والتوتر بالهرمونات؟

قلة النوم وزيادة التوتر تؤثران بشكل مباشر على توازن الهرمونات، حيث ترتفع مستويات الجريلين وتنخفض مستويات اللبتين، ما يزيد من الرغبة في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

كيف يمكن استعادة التوازن الهرموني؟

ينصح الأطباء باتباع نمط حياة صحي يشمل النوم الكافي، وتقليل التوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب تناول غذاء متوازن غني بالبروتين والألياف، للمساعدة في ضبط الشهية والحفاظ على وزن صحي.

