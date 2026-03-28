هل تساءلت يوما عن سبب حاجتك الملحة للذهاب إلى المرحاض بعد تناول الشاي بالحليب؟

يعاني البعض من انتفاخ شديد في المعدة وكثرة الغازات بعد تناول الشاي بالحليب.

ما هي حالة عدم تحمل اللاكتوز؟

تعرف هذه الحالة بعدم تحمل اللاكتوز، مما يؤدي انقباض الأمعاء وزيادة التبول.

كما أن احتواء الشاي بالحليب على مادة الكافيين، يحفز القولون، مما يؤدي إلى كثرة التبرز، وفقا لـ "worldofbuzz".

لماذا يسبب شاي الحليب الإسهال لدى بعض الأشخاص؟

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البعض لا يستطيع هضم منتجات الألبان، مما يؤدي إلى الإسهال والغازات بعد شرب كوب من شاي الحليب.

لماذا يسبب الكافيين كثرة التبول؟

يحتوي الشاي على الكافيين وهو مدر طبيعي للبول، مما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول ويهيج المثانة ويزيد من امتلائها.

أضرار أخرى لـ الإفراط في الشاي بالحليب

الحموضة

الانتفاخ

خلل الميكروبيوم المعوي

عسر الهضم المتكرر

ما هي أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين؟

الشاي الأسود

الشاي الأخضر

شاي أولونج

الشاي الأبيض

شاي الأعشاب