نشر حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف عناصره منصّة القبة الحديدية وطاقمها التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع "جلّ العلام" على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك بمحلّقتين انقضاضيّتين.

⭕بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 07/08-05-2026 منصّة قبّة حديديّة وطاقمها التابع لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جلّ العلام على الحدود اللبنانية الفلسطينية بمحلّقتين انقضاضيّتين. pic.twitter.com/fEPOgIgqJk — Hosam Matar حسام مطر (@hosmatar) May 10, 2026

كما نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف، تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهبط مروحيات داخل مستوطنة شلومي، وذلك باستخدام محلّقة انقضاضيّة.