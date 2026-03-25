ماذا يحدث عند تناول البطيخ في غير موسمه؟

كتب : أسماء العمدة

05:00 م 25/03/2026

يُعد البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة التي يفضلها الكثيرون، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن انتشاره في الأسواق خارج موسمه الطبيعي يثير تساؤلات عديدة حول تأثير تناوله في هذا التوقيت.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن تناول البطيخ خارج موسمه قد يكون له بعض التأثيرات الصحية التي يجب الانتباه لها.

كيف يؤثر تناول البطيخ خارج موسمه على الجسم؟

وأضاف أن البطيخ الذي يُزرع خارج موسمه غالبًا ما يتم إنتاجه بطرق غير طبيعية، مثل استخدام البيوت المحمية أو بعض المواد الكيميائية التي تسرّع من نموه، وقد يؤدي ذلك إلى، انخفاض القيمة الغذائية مقارنة بالبطيخ الطبيعي
زيادة احتمالية احتوائه على بقايا مواد كيميائية،
وتأثيرات محتملة على الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص

متى يكون تناول البطيخ صحيًا؟

وأشار إلى أن أفضل وقت لتناول البطيخ هو خلال موسمه الطبيعي في فصل الصيف، حيث يكون، أكثر نضجا بطريقة طبيعية
غنيًا بالفيتامينات والمعادن
خالي نسبيا من الإضافات الصناعية

لماذا يختلف البطيخ خارج الموسم؟

يؤكد القيعي أن اختلاف جودة البطيخ خارج الموسم يعود إلى طرق الزراعة والتخزين، حيث يتم استخدام تقنيات زراعية لتسريع النمو، وتخزينه لفترات طويلة مما يؤثر على طعمه وقيمته الغذائية، ونقله في ظروف قد تقلل من جودته

هل يجب الامتناع عن تناوله تمامًا؟

وتابع القيعي أن تناول البطيخ خارج موسمه ليس خطرًا بشكل مطلق، لكنه يجب التأكد من مصدره وجودته، وغسله جيدًا قبل التقطيع، وعدم الإفراط في تناوله، واختيار الثمار الطازجة ذات اللون والرائحة الطبيعية.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لقلبك وجسمك عند تناول البطيخ

في الجو الحار.. 5 فوائد لـ تناول البطيخ واحذر 3 مخاطر

هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول البطيخ


البطيخ الفواكه الصيفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

