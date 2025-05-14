في الجو الحار.. 5 فوائد لـ تناول البطيخ واحذر 3 مخاطر

البطيخ ليس فقط لذيذًا ومرطبًا، بل يحمل أيضًا فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، إليك 5 فوائد لتناول البطيخ في الجو الحار، بالإضافة إلى 3 مخاطر يجب الانتباه إليها، وفقا لـ medicalxpress.

فوائد لتناول البطيخ في الجو الحر

ترطيب ممتاز

يتكون البطيخ من أكثر من 90٪ من الماء، مما يجعله وسيلة رائعة لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق في الطقس الحار ويساعد في الوقاية من الجفاف وضربة الشمس.

تبريد طبيعي للجسم

يعتبر البطيخ من الأطعمة ذات التأثير المبرد على الجسم، حيث يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية ويمنح شعورًا بالانتعاش.

غني بالإلكتروليتات

يحتوي البطيخ على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على توازن электролитов في الجسم، وهو أمر ضروري لوظائف الأعصاب والعضلات، خاصة في الأجواء الحارة.

مصدر للفيتامينات ومضادات الأكسدة

البطيخ غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين A الضروري لصحة الجلد والعينين، والليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

دعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الليكوبين الموجود في البطيخ قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي على السيترولين، وهو حمض أميني قد يحسن تدفق الدم.

مخاطر يجب الانتباه إليها عند تناول البطيخ

ارتفاع نسبة السكر في الدم

على الرغم من أن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري. لذا، يجب تناوله باعتدال.

مشاكل في الجهاز الهضمي

لدى بعض الأشخاص، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى الانتفاخ والغازات بسبب محتواه من الفركتوز وبعض أنواع الكربوهيدرات القابلة للتخمر (FODMAPs). كما أن تناول البطيخ البارد جدًا قد يسبب اضطرابات في المعدة لدى البعض الآخر.

الحساسية

على الرغم من أنها نادرة، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه البطيخ، والتي قد تظهر على شكل حكة أو تورم أو صعوبة في التنفس.

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