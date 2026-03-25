اللحوم المصنعة من الأطعمة الشائعة في كثير من المنازل، حيث يستهلكها الناس يوميا دون إدراك تأثيرها السلبي على صحتهم، الاستهلاك المنتظم لها يُجهد القلب والكلى ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان.

لماذا اللحوم المصنعة خطر على القلب وضغط الدم؟

وفقا لموقع "healthline"، تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وارتفاع ضغط الدم، وهذا بدروه يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كيف تؤثر اللحوم المصنعة على صحة الكلى؟

يؤدي استهلاكها بشكل منتظم يمكن أن يضر بالكلى ، بفضل احتوائها على مكونات صناعية ودهون غير صحية وكميات كبيرة من الملح، ما يسهم في تطور أمراض الكلى وتسريع تدهور وظائفها، كما أن ارتفاع نسبة الصوديوم يُجبر الكلى على العمل بجهد أكبر، ويزيد ضغط الدم، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

هل اللحوم المصنعة تسبب السرطان؟

اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة، بسبب مركبات ضارة مثل النتروزامينات الناتجة عن عملية التصنيع أو الطهي، والتي تضر بالحمض النووي للخلايا.

ما المخاطر الصحية الأخرى للحوم المصنعة؟

يرتبط تناول اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض تنفسية مثل الانسداد الرئوي المزمن، وبعض أنواع السرطان الأخرى.

كيف تزيد اللحوم المصنعة من مستويات الكوليسترول الضار؟

اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، هذا يدوره يزيد من تراكم الدهون على جدران الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كيف تحمي نفسك من أضرار اللحوم المصنعة؟

وفقا لموقع "eatthis"، يجب تناول اللحوم المصنعة بكميات صغيرة، أقل من 20 جراما يوميا.

استبدلها باللحوم الطازجة أو مصادر البروتين النباتية مثل البقوليات والمكسرات.

الانتباه جيدا لكمية الملح والدهون المشبعة في الوجبات.

ما الكمية الآمنة من اللحوم المصنعة؟

دراسة نشرتها جامعة زيورخ أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون 40 جراما من اللحوم المصنعة يوميا معرضون أكثر للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، بسبب المواد المسرطنة مثل النيتروزامينات.

توصي الدراسة بالحد من استهلاك اللحوم المصنعة إلى أقل من 20 غرامًا يوميًا لتقليل المخاطر.

ما المواد الضارة في اللحوم المصنعة؟

النترات والمركبات النتروزية: تُستخدم للحفاظ على لون وطعم اللحوم، لكنها تتحول إلى مركبات مسرطنة عند الطهي أو الهضم.

الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات: تتكون عند تدخين اللحوم أو شويها على نار عالية، وتزيد خطر الإصابة بالسرطان.

الأمينات الحلقية غير المتجانسة: تظهر عند طهي اللحوم على حرارة مرتفعة جدا مثل القلي أو الشواء، وترتبط بخطر السرطان أيضا.

الصوديوم الزائد: تحتوي اللحوم المصنعة على الكثير من الملح، ما يرفع ضغط الدم ويجهد القلب والكلى.

