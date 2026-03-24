يسعى الكثيرون لتعزيز التركيز وتقوية الذاكرة، ويؤكد خبراء التغذية أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في صحة الدماغ ووظائفه.



وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية يحسن التركيز ويعزز الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، ويقلل من الإجهاد العصبي المرتبط بنمط الحياة الحديث.



ما الأطعمة التي تحسن وظائف المخ؟



وبين "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تحسن وظائف الدماغ على المدى الطويل، ومنها:



1- المكسرات والبذور



تحتوي على أحماض دهنية أوميجا 3 وفيتامين E التي تحمي خلايا الدماغ من الأكسدة، وتحسن التواصل العصبي بين الخلايا العصبية، مما يعزز التركيز والانتباه لفترات أطول.



2- الأسماك الدهنية



مثل السلمون والسردين، غنية بالأحماض الدهنية الأساسية DHA وEPA، الضرورية لتقوية الذاكرة، وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر، كما تحسن المزاج وتدعم صحة الدماغ العامة.



3- التوت والفواكه الحمراء



تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، التي تقلل الالتهابات وتحمي الدماغ من الأضرار التأكسدية، ما يدعم التركيز ويعزز سرعة التعلم واسترجاع المعلومات.



4- الخضروات الورقية الداكنة



مثل السبانخ والكرنب، غنية بالفيتامينات K وC وB6، وحمض الفوليك، وتعمل على تحسين الوظائف الإدراكية، وتقليل فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، بالإضافة إلى دعم الصحة العصبية بشكل عام.



5- البيض



مصدر غني بالكولين الذي يساهم في إنتاج أستيل كولين، ناقل عصبي أساسي لتعزيز الذاكرة والانتباه، كما يوفر البروتين الذي يدعم النشاط الذهني ويحافظ على مستويات الطاقة المستقرة خلال اليوم.

اقرأ أيضا:

5 وجبات تساعدك على الشعور بالنشاط والسعادة كل يوم

في اليوم العالمي للسعادة.. 10 أطعمة تحسن مزاجك منها "السبانخ"

أكلات سحرية ترفع طاقتك وتعزز السعادة.. جربها فورًا



