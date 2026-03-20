

مع انتشار أمراض القلب والسكتات الدماغية، أصبح الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول ضرورة ملحة.

وحذر خبراء القلب من أن بعض الأطعمة الشائعة في النظام الغذائي اليومي قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار "LDL" وتقليل الكوليسترول الجيد "HDL"، ما يزيد من مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، حدد الدكتور ستيفن لوم، أخصائي القلب في مركز راش كوبلي بإلينوي، ثلاثة أطعمة وصفها بأنها الأكثر ضررا لكل من يحاول خفض الكوليسترول، واصفا أحدها بـ"قنبلة كوليسترول"، وذلك خلال ظهوره في بودكاست لجنة الأطباء، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

ما هي الأطعمة الأكثر خطورة على مستويات الكوليسترول؟

1-اللحوم المصنعة

أوضح الدكتور لوم أن اللحوم المصنعة مثل البيبروني، البولونيا، السلامي، والسجق تحتوي على دهون مشبعة عالية وكوليسترول غذائي، ما يجعلها من أكثر الأطعمة ضررا للقلب، ووصفها بأنها "الأسوأ على الإطلاق" لمن يسعون للحفاظ على كوليسترول منخفض.

2- اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية بالكوليسترول والدهون المشبعة، وتناولها بشكل مفرط قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- البيض

صفار البيض يحتوي على كميات كبيرة من الكوليسترول، ما جعله يسمى من قبل الدكتور لوم "قنبلة الكوليسترول".

والإفراط في تناول البيض قد يؤثر على توازن الدهون في الدم، خصوصا عند الأشخاص المعرضين لارتفاع الكوليسترول.

هل يمكن تناول البيض بأمان؟

رغم التحذيرات، أظهرت دراسة منشورة في مجلة Science Direct أن تناول البيض ضمن نظام غذائي متوازن غني بالألياف أو الأسماك قد لا يشكل خطرا كبيرا على مستويات الكوليسترول.

لكن دراسة أخرى في مجلة Nutrients أكدت أن الاستهلاك المفرط للبيض على المدى الطويل قد يزيد من الكوليسترول الضار مقابل الكوليسترول الجيد، مما يستدعي إجراء تجارب سريرية طويلة المدى لتأكيد العلاقة.

كيف تؤثر اللحوم الحمراء والمعالجة على صحة القلب؟

أظهرت دراسة جامعة أكسفورد أن استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن يكون له علاقة محتملة بسرطان الأمعاء.

وقالت الدكتورة كيرين بابيير، المؤلفة المشاركة للدراسة: "الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة قد يساعد أيضا في الوقاية من أمراض القلب التاجية".

