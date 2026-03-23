إعلان

كيف تحارب القهوة التوتر؟.. اكتشف الكمية المناسبة

كتب : سيد متولي

06:05 م 23/03/2026 تعديل في 06:10 م

تناول القهوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت دراسة أن احتساء القهوة باعتدال قد يقلل من مخاطر الإصابة بالتوتر والاكتئاب، حيث حدد الباحثون الكمية المثالية بين كوبين إلى ثلاثة يوميا.
وأجريت الدراسة في جامعة فودان، وشملت سجلات 461 ألف شخص يتمتعون بصحة نفسية جيدة عند بدء المتابعة، والتي استمرت في المتوسط 13 عاما، بحسب موقع ساينس أليرت.


هل شرب القهوة يقلل التوتر؟


وقارن الباحثون بين كمية القهوة التي يتناولها المشاركون والتشخيصات الصحية المستقبلية، فتبين أن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة يوميا كانوا أقل عرضة لتطور مشكلات الصحة النفسية مقارنة بمن لا يشربون القهوة أو من يتجاوزون 3 أكواب يوميا، أما الأشخاص الذين استهلكوا 5 أكواب أو أكثر يوميا، فارتبط استهلاكهم بزيادة خطر الإصابة باضطرابات المزاج.


هل نوع القهوة يؤثر على تقليل التوتر؟


وأشارت الدراسة إلى أن هذه العلاقة كانت ثابتة لجميع أنواع القهوة، سواء المطحونة، سريعة التحضير، أو منزوعة الكافيين، وكانت الفوائد أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء، كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل متعددة مثل العمر والتعليم، العادات الرياضية، والحالات الصحية الأساسية.


هل هناك علاقة سببية بين القهوة وتقليل التوتر؟


ومع ذلك، لم تثبت الدراسة علاقة سببية مباشرة بين القهوة وتقليل التوتر أو الاكتئاب، لكنها أشارت إلى أن المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في القهوة قد تؤثر على دوائر الدماغ المرتبطة بالمزاج والتوتر، من خلال تأثيرات مهدئة ومضادة للالتهاب.


وخلص الباحثون، في دراستهم المنشورة في مجلة Journal of Affective Disorders، إلى أن إضافة كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميا قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين المزاج وتقليل التوتر لملايين الأشخاص حول العالم.

القهوة مشروبات الاكتئاب

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

