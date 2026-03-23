يلعب شرب الماء دورا محوريا في الحفاظ على صحة الجسم وأداءه اليومي، فالترطيب الجيد لا يقتصر على منع الجفاف فحسب، بل يدعم وظائف حيوية عدة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم، تعزيز الهضم، الحفاظ على طاقتك، ودعم القدرة الذهنية والجسدية.

وبحسب موقع Hindustan Times، فإن نقص السوائل قد يؤدي إلى أعراض مثل الصداع، الإرهاق، والدوار، لذا من الضروري الانتباه إلى شرب كميات كافية من الماء بانتظام



هل شرب الماء يحافظ على ترطيب جسمك؟



ابدأ يومك بكوب من الماء فور الاستيقاظ لتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، احرص على شرب 8–10 أكواب موزعة خلال اليوم، واستخدم زجاجة ماء قابلة لإعادة الملء لجعل الترطيب أسهل، سواء في المنزل أو أثناء التنقل.



هل تناول الأطعمة الغنية بالماء يحافظ على ترطيب جسمك؟



الفواكه والخضروات الطازجة تساهم في ترطيب الجسم بفعالية، مثل الخيار، البطيخ، البرتقال والطماطم، تجنب الإفراط في المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تزيد فقدان السوائل.



هل الانتباه لإشارات الجسم يحافظ على الترطيب؟



لا تنتظر حتى الشعور بالعطش الشديد، فهو غالبا مؤشر متأخر للجفاف، كما أن مراقبة لون البول طريقة سهلة لمعرفة مستوى الترطيب، فاللون الأصفر الفاتح يدل على ترطيب كاف، أما عند ممارسة الرياضة أو المشي في الخارج، اشرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط لتعويض السوائل المفقودة.



هل ضبط توقيت شرب الماء مع الوجبات يحافظ على ترطيب جسمك؟



اشرب كمية مناسبة من الماء قبل وأثناء وبعد الوجبات لدعم عملية الهضم والحفاظ على الطاقة، مع مراعاة توازن الطعام والسوائل لتجنب الشعور بالثقل أو الانتفاخ.



ملاحظة مهمة



احتياجات الجسم من الماء تختلف حسب العمر، الوزن، مستوى النشاط والطقس المحيط، إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على السوائل أو لديك حالات صحية خاصة، استشر طبيبك أو أخصائي تغذية لتحديد الكمية المناسبة لك.

