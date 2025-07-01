الماء أم الحليب.. أيهما أفضل لترطيب الجسم؟

أشارت دراسة جديدة من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا إلى أن الحليب يرطب الجسم أكثر من الماء.

لذا، يُنصح بشرب الحليب قليل الدسم للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ، رغم من أهمية الماء كعنصر غذائي أساسي.

المشروبات التي تحتوي على السكر، الدهون، أو البروتين تحافظ على ترطيب الجسم لفترة أطول من الماء، هذا يرجع إلى طريقة امتصاص الجسم لهذه المشروبات، فالحليب يحتوي على اللاكتوز، وبعض البروتينات، والدهون التي تبطئ إفراغ السوائل من المعدة، ما يطيل مدة الترطيب، وفقا لموقع "سوري لايف".

أهمية الصوديوم في الحليب

أظهرت النتائج أن الحليب منزوع الدسم والحليب كامل الدسم يرطبان الجسم أكثر من الماء، كما يحتوي على الصوديوم، الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء ويقلل من التبول، ما يعني فقدانًا أقل للسوائل والحفاظ على رطوبة الجسم لفترة أطول.

اختلاف أنواع الحليب

لاحظ الباحثون أن الحليب النباتي، مثل حليب الصويا الذي يحتوي على 92% ماء، وحليب الشوفان 91% ماء يحتوي على نسبة ماء أعلى بكثير من حليب البقر (الذي يشكل الماء 87% منه)، هذا يعني أن ليست كل أنواع الحليب ترطب الجسم بنفس الكفاءة.

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